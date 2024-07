O Fortaleza pode surpreender

O Flamengo é favorito. Todo mundo sabe. Tem a melhor campanha da Série A nacional, com 31 pontos e nove vitórias. Um elenco de alta qualidade. Além de tudo, joga em casa, no Maracanã. Síntese: tem a seu favor os principais fatores que podem influenciar na definição de uma partida.

O Fortaleza aprontou para cima do Palmeiras, que tem a terceira melhor campanha do Brasil. E aprontou com show de bola e goleada (3 x 0). O Leão é capaz de proezas inacreditáveis. E não duvidem se, nestas surpreendentes atuações do Fortaleza, possa complicar a vida flamenguista no Rio de Janeiro.

É verdade que o Flamengo não contará com os laterais Varela e Matías Viña. Também não contará com os meias Nicolás de La Cruz e Giorgian de Arrascaeta. São desfalques significativos. Mas o elenco do Flamengo oferece ao técnico Titi opções de alto nível. Não vale como pretexto em caso de tropeço do Flamengo.

Em 15 jogos, o Flamengo perdeu duas vezes: uma para o Botafogo (4ª rodada) e outra para o Juventude (12ª rodada). No jogo passado, em pleno Maracanã, empatou (1 x 1) com o Cuiabá. O Leão pode surpreender, sim.

Curuzu

Amanhã, às 21:30, no Estádio da Curuzu, em Belém, o Ceará enfrentará o Paysandu. Narrei muitos jogos de times cearenses em Belém. É complicado. A Curuzu é um alçapão. A torcida fica coladinha ao gramado. Por isso mesmo exerce forte pressão. Mesmo assim, transmiti algumas vitórias alvinegras lá.

Ídolo

Nicolas, ex-atacante do Ceará, teve passagem apenas discreta em Porangabussu. Mas, no Paysandu, ele tem assinalado gols muito importantes. Na decisão da Copa Verde, Nícolas marcou três gols na vitória (6 x 0) diante do Vila Nova, jogo de ida na Curuzu. No jogo de volta, Nicolas marcou um gol na vitória do Papão (0 x 4). Ele foi o artilheiro da competição.

No Vozão

Nicolas, quando de sua passagem pelo Ceará, atuou em 31 jogos. Assinalou apenas três gols. Mas, no Paysandu, sempre se deu muito bem. É chamado de “Cavani da Curuzu”. Em 2020, numa passagem anterior pelo Papão, marcou 19 gols em 41 jogos. O Vozão deve ter muito cuidado com a tal “lei do ex”.

Missa

Amanhã, sexta-feira, dia 12 de julho, na Paróquia da Paz (Rua Visconde de Mauá, 905), será realizada a Missa da Esperança (Sétimo Dia), que celebra a vida eterna do saudoso e querido Sebastião Belmino. Familiares e amigos em oração, pedindo também conforto a Deus para os que ficam.

TBT

Hoje, às 12:20, no programa Jogada (1º tempo), comandado pela apresentadora Denise Santiago, participarei com um “TBT" especial em homenagem ao querido Belmino. A Denise separou imagens que marcaram a presença do “Velho Bel” na televisão cearense. Um momento de saudade e de justa homenagem também.

