O Fortaleza nas alturas

Que campanha maravilhosa! O Leão na briga pelo título de campeão da Série A. Muita gente pode pensar que é fogo de palha. Não é. O tricolor cearense tem confirmado, a cada partida, uma produção eficiente. E, não raro, surpreendente. Então seria ideal dar prioridade ao Campeonato Brasileiro?

Há uma dívida cruel. Na minha avaliação, seria mais interessante apostar todas as fichas no título de campeão da Série A. Mas há quem entenda diferente, haja vista que para ser campeão da Copa Sul-Americana faltam apenas sete jogos. Seria, pois, um caminho mais curto.

É notório o risco de queda de produção, quando uma equipe tem de encarar certames paralelos. Geralmente o desgaste traz uma série de inconveniências, ainda que haja intensa rotatividade no elenco. Ainda bem que alguns concorrentes tricolores terão de enfrentar situação semelhante.

Importante é que o Fortaleza está nas alturas. Está consciente das dificuldades decorrentes das disputas paralelas. Pelo visto, deliberou disputar com o mesmo grau de atenção a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Compreende que tem condições de encarar os dois desafios.

Também o Leão poderá optar ao longo da jornada, dependendo dos resultados e das colocações dos adversários. Essa poderá ser também uma alternativa inteligente.

Vozão

Hoje tem o Ceará em campo. Se ganhar do Goiás, em Goiânia, ficará colado ao G-4. Conheço bem o Estádio Hailé Pinheiro, também chamado de Serrinha. Narrei muitos jogos de lá. Há sempre muitas dificuldades impostas aos visitantes. Ainda assim, vejo boas possibilidades de um bom resultado alvinegro.

Reencontro

Nestas voltas que a vida dá, o futebol aponta muitas surpresas. Uma delas: o técnico Vagner Mancini no comando do Goiás. Mancini foi quem montou o atual time do Ceará. E com o Ceará ganhou o título de campeão cearense de 2024, impedindo o hexacampeonato pretendido pelo Fortaleza.

Saída

Após a conquista do título estadual, o Ceará oscilou bastante. A instabilidade alvinegra acabou levando a diretoria do Ceará a demitir Mancini. Este foi para o Atlético-GO, onde passou pouco tempo, sendo logo contratado pelo Goiás. Hoje, o reencontro de Mancini com o Ceará, seu ex-clube. Coisas do futebol

Tem mais

Quem também reencontra o Ceará hoje é o atacante Thiago Galhardo, que jogou no Ceará em 2019. Depois, em 2022 e 2023, Galhardo atuou pelo Fortaleza. O melhor momento de Galhardo foi no Internacional de Porto Alegre. Na época foi até convocado para a Seleção Brasileira. Teve uma queda de produção. Foi contratado pelo Goiás.

Outro mais