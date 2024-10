O Fortaleza e a volta da intensidade

O Leão não tem nada a ver com a decisão do Atlético, que resolveu poupar seus atletas. Que poupe até mais, se quiser. Ao Fortaleza cabe ganhar o jogo, indiferente à formação que o time mineiro resolva colocar em campo. Se optaram por pensar no Vasco, que pensem...

Uma advertência: mesmo que o Atlético use seu time alternativo, isso não significa facilidade. O elenco do Atlético é bom. Pode até não manter o padrão do time titular, mas trabalha numa faixa próxima. Comete grave erro de avaliação quem pensar o contrário.

O Fortaleza gozou uma boa folga desde o dia 4 de outubro, quando foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. Vojvoda teve tempo suficiente para fazer as devidas correções. Gostaria de ver novamente o Leão pondo em prática o futebol intensivo que o levou a memoráveis vitórias.

Pode ser que agora, focado apenas na Série A, o Fortaleza volte a encantar e a empolgar como antes.

Nomes

Pode ser chamado de reserva um time que tem Mariano, Bruni Fuchs, Rômulo, Igor Rabelo, Fausto Vera, Paulo Victor, Igor Gomes, Alisson, Palácios e Alan Kardec? Pode sim. Mas é o modo de dizer. Essa formação merece toda a atenção e respeito do Fortaleza.

Justo motivo

O Atlético tem razão para poupar o time titular. Pela Libertadores, semifinal, encara o River Plate nos dias 22 (Belo Horizonte) e 29 (Buenos Aires) de outubro. Pela Copa do Brasil, semifinal, enfrenta o Vasco, dia 19, em São Januário. Ganhou o primeiro jogo (2 x 1).

Foco

Trabalhar simultaneamente em três frentes atrapalha. Mesmo dispondo de um grande elenco, bem qualificado, o foco dividido é diferente de uma única concentração. Por isso mesmo, hoje, diante do Atlético, o Fortaleza poderá tirar o melhor proveito da situação

Palpite

Não sei a razão pela qual tenho a impressão de que o Vasco ganhará uma vaga na fase final da Copa do Brasil, mesmo admitindo a grande vantagem que o Atlético abriu ao vencer (2 x 1) o confronto de ida. É só uma premonição. O Atlético está com todas as vantagens para confirmar a eliminação do Vasco.

Último título