O foco tricolor é o próprio Fortaleza

Nesta altura do campeonato, o Leão não tem que ficar pensando nos adversários ou no que este ou aquele clube concorrente irá fazer. A missão tricolor é buscar os pontos que lhe interessam. Se vai ser possível permanecer na Série A, aí será uma outra história.

O Fortaleza depende de resultados de terceiros para alcançar o seu objetivo. Por isso mesmo, não adianta se preocupar com os demais. A preocupação tricolor tem que ser interna, ou seja, com o que tem de realizar. Se ganhar os seus jogos, a classificação poderá vir por acréscimo.

Esqueçam o Santos, o Vitória e o Internacional. Que o Leão cuide de ganhar do Bragantino para chegar aos 37 pontos. Que o Leão cuide de ganhar do Atlético-MG para chegar aos 40 pontos. Que cuide de ganhar do Corinthians para chegar aos 43 pontos...

É o que tem de buscar. Pode ser uma utopia. Pode ser um plano irrealizável. Verdade. Mas é o que tem de buscar. Se vai conseguir, não sei. Mas é o que tem de perseguir com toda a crença de que as coisas impossíveis também acontecem.

Síndrome

O Ceará está sofrendo a síndrome dos três minutos. Entra assombrado. Com três minutos, a precipitação do Vina que resultou na sua expulsão diante do Internacional, com grave prejuízo para o Ceará. Com três minutos, sofreu o gol do Negueba, que desonerou o Vozão na goleada diante do Mirassol. Incrível.

Atenção

Em vista do exposto no tópico anterior, peço encarecidamente aos jogadores alvinegros o máximo de atenção nos três primeiros minutos do jogo diante do Cruzeiro no próximo sábado. Ficar em desvantagem aos três minutos do primeiro tempo é sinônimo de derrota. Basta!

Inexplicável

Procurei entender a razão da desconcentração do Ceará no início de seus dois últimos jogos. Não consegui descobrir a causa. O Ceará tem um time de bons profissionais, todos com larga experiência em competições de alta performance. De repente, um apagão. É inadmissível.

Goleadas

O Ceará não foi a única vítima de goleadas aplicadas pelo Mirassol no Estádio Maião. O Mirassol goleou (4 x 1) o Grêmio. Goleou (3 x 0) o Santos. Goleou o Bahia (5 x 1). Goleou o São Paulo (3 x 0). E goleou (3 x 0) o Ceará. O problema não é ser goleada, mas a forma de como a goleada aconteceu. O Ceará foi humilhado.

Conclusão