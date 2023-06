O Flamengo está a dois pontos de distância

Bem pertinho. Flamengo (3º) e Fortaleza (8º) estão separados por cinco posições. Mas, em termos de pontuação, a diferença se resume a dois pontos. Se o Leão ganhar, ultrapassa o rival. Daí a importância do jogo de sábado, às 18:30, no Maracanã. No ano passado, o Fortaleza ganhou do Flamengo no Maracanã. Foi uma vitória difícil, concretizada aos 46 minutos do segundo tempo, gol de Hércules (1 x 2). Quando fez tamanha proeza, o Fortaleza estava na lanterna.

Também no ano passado, no jogo de volta no Castelão, mais uma vez o Fortaleza ganhou: 3 a 2. Síntese: de lá para cá, a situação mudou, mas, nas duas equipes, ainda há muito do que aconteceu nas duas vitórias tricolores. É claro que cada partida tem sua própria história, que se desvincula do antes e do depois. É contada naquele momento da disputa. Os números servem apenas para o levantamento estatístico. Podem também ser usados como indicativos ou referências. Nada mais. O Fortaleza vai no embalo de duas importantes vitórias sobre Cruzeiro e Atlético. O Flamengo vai no embalo da vitória sobre o Santos na Vila (2 x 3), mas ainda assustado pela goleada que tomou do Bragantino (4 x 0) em Bragança Paulista.

Ceará favorito

Apesar dos contratempos pelos quais tem passado quando joga em casa, o Ceará é o favorito para vencer o jogo de hoje, no Castelão, diante do Avaí. Não quero acreditar que o Vozão, após tantas advertências e ajustes, vá tropeçar na mesma pedra, ou seja, perder em casa como perdeu para o Guarani (0 x 3), Vitória (0 x 2), Novorizontino (0 x 3) e CRB (1 x 3).

Ceará líder

Em tudo na vida há limites. O Ceará abusou de perder em casa. Não se admite esta série de derrotas em casa. Foram 12 pontos entregues de bandeja aos visitantes. Se tivesse feito o dever de casa, o Ceará estaria na liderança da competição com 32 pontos. Portanto, não se admite mais a repetição de tropeços assim. Basta!

Adversário

O Avaí está na zona de rebaixamento. Portanto, faz pífia campanha. Mas coloco o Ceará como favorito, não pela situação do adversário, mas pela própria força do Vozão. Há críticas pela irregularidade de produção. Tudo bem. Mas a produção do Avaí é muito pior. Será que o Ceará não vai fazer valer a sua condição de mandante?

Advertência

Se perder mais uma em casa, máxime diante de uma equipe que está na zona maldita, certamente a crise entrará numa fase aguda em Porangabussu. Uma das vantagens de todos os times é exatamente atuar em seus domínios. O Vozão, sem justificativa plausível, vem invertendo a natureza das coisas e fazendo o contrário. Isso terá um alto preço no final do certame.

Show do Ferroviário

Hoje, às 19 horas, no PV, o Ferroviário encerra a sua participação na fase de grupos da Série D. Enfrenta o Atlético-CE (3º colocado). O Ferrão tem a melhor campanha dentre os 64 clubes. Na contagem geral de pontos, somente poderá ser superado pela Portuguesa-RJ, que tem 23. Para não depender de terceiros resultados, visando a garantir a classificação, o Atlético precisa vencer.

