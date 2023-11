O fim dos campeonatos estaduais

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, abriu as baterias contra o calendário do futebol brasileiro. Até tudo bem. É público e notório o massacre praticado contra os jogadores. Mas Abel não soube para onde atirar. Errou o alvo e errou feio. Disse que a culpa era da imprensa, que não exercia o seu papel de combater esse problema. Admito que a imprensa pode até mesmo ter sua dose de culpa. Poderia ser mais contundente. É verdade. Mas Abel não disse que os maiores culpados são os dirigentes dos clubes e de federações que aprovam o calendário como aí está.

Diante da bola levantada por Abel, volto a ouvir vozes que pareciam adormecidas. As vozes dos querem a extinção dos campeonatos estaduais. Os fantasmas de sempre. Vozes roucas, cavernosas, que amanhã já silenciam ao primeiro aceno de um razoável patrocínio. A pergunta é simples: a extinção dos certames estaduais dará mesmo ao calendário nacional a folga necessária? Acho difícil. Concordo com o comentarista, Wilton Bezerra. Segundo ele, no dia em que extinguirem os campeonatos estaduais, no mesmo dia surgirá outra competição. Basta um aceno com dólares. Pelo visto, a voz de Abel será apenas mais uma a pregar no deserto.