O empate como expressão de vitória

O futebol é muito interessante. Os resultados nem sempre produzem a reação que poderiam traduzir. O empate (2 x 2) do Ceará em São Januário, diante do Vasco da Gama, valeu como vitória expressiva. Um ponto que, pelas circunstâncias, simbolicamente valeu por três.

Muito se fala sobre as fases boas ou não deste ou daquele jogador. É comum. Mas pouco se fala nas fases boas ou ruins dos treinadores. Pois o técnico do Vozão, Léo Condé, está vivendo um momento muito bom no comando alvinegro. Foi perfeito na escalação e nas modificações que fez.

Donde já se viu um time em desvantagem no placar, com um jogador a menos, na casa do adversário, já nos acréscimos, ir buscar algo mais... Pois o time de Condé foi. E conseguiu. Foi porque o grupo agiu à imagem e semelhança de seu treinador, ou seja, aquele que não desiste. Gosto do jeito de trabalhar do Condé.

Resultado: voltou para casa com a sensação de vitória. Embora seja apenas um ponto a mais na tabela, a elevação moral ficou acima de qualquer contagem matemática. No ânimo e no coração dos atletas a certeza de que podem muito mais.

Próximo

O Ceará tem contas a ajustar com o Bahia, de Rogério Ceni. Motivo: no primeiro turno, na Fonte Nova, o Ceará foi visivelmente prejudicado por um erro grave da arbitragem. Erro decorrente de um imperdoável equívoco dos componentes do VAR. Criaram um pênalti imaginário. Um absurdo.

O lance

Tiago, do Bahia, ingressou na área do Ceará. Pedro Henrique, do Vozão, o acompanhou. Tiago se desequilibra e cai, sem qualquer toque do Pedro Henrique. O árbitro Rafael Klein acertadamente mandou seguir. O VAR sugeriu a revisão. Aí o Klein, numa atitude tipo “maria vai com as outras”, mudou de opinião e marcou o pênalti.

Vitória

O lance descrito no tópico anterior aconteceu aos 54 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos. Everton Ribeiro cobrou o pênalti e converteu (1 x 0) aos 58 minutos. Assim, injustamente, o Bahia conseguiu a vitória sobre o Ceará. Agora o Vozão recebe o Bahia no Castelão. É a hora do troco, mas com arbitragem correta.

Problema deles

Dizem que o Palmeiras vai mandar a campo um time reserva para enfrentar o Fortaleza, sábado, no Allianz Parque, em jogo válido pela 24ª rodada da Série A. O Verdão poupará o elenco porque enfrentará o River Plate pela Libertadores. Melhor para o Fortaleza.

Responsabilidade

Ainda que o Palmeiras use seu time reserva ou alternativo, o elenco do Verdão é de excelente qualidade. Certamente, mesmo assim, manterá o padrão. Ao Fortaleza cabe se preparar para enfrentar o Palmeiras, independentemente da escalação que Abel Ferreira mandará a campo. Responsabilidade muita.