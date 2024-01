O difícil planejamento dos times em 2024

Não gosto do recesso no futebol. Assim que a bola deixa de rolar, abre-se espaço para muito disse-não-disse. A fofoca encontra campo fértil. Graças a Deus, dentro de quatro dias começará a pré-Copa do Nordeste. Sábado, dia 06, no PV, o Ferroviário recebe o Asa. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Iguatu enfrentará o CSA. A fase de grupos começará em fevereiro. Já no dia 20 de janeiro, acontecerá a largada do Campeonato Cearense. Há 28 anos, apenas o Fortaleza e o Ceará conquistaram o título de campeão estadual. É um desafio a mais para os outros concorrentes.

O planejamento tem que ser muito bem elaborado, pois haverá também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Portanto, logo depois do recesso, vem a enxurrada de disputas. Jogos para todos os gostos. A Copa do Brasil começa no dia 21 de fevereiro. A Série A, no dia 14 de abril. A Série B, no dia 20 de abril. A Série C, no dia 21 de abril. A Série D, também no dia 21 de abril. No dia 03 de abril começará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. É algo inimaginável, um time de futebol, de forma simultânea, trabalhar em três competições. Geralmente o time se desgasta muito, deixando de dar o sprint necessário na reta final.