O dia em que Garrincha, Didi e Nilton Santos pararam Fortaleza

No dia 29 de junho de 1958, a Seleção Brasileira ganhou a sua primeira Copa do Mundo. Foi no Estádio Rasunda, em Estocolmo, na Suécia. Na equipe titular do Brasil estavam Garrincha, Didi e Nilton Santos, jogadores do Botafogo. Os três tiveram papel fundamental na conquista do título.

Menos de um mês depois dessa memorável conquista, o Botafogo veio jogar em Fortaleza. No dia 16 de julho de 1958, a cidade de Fortaleza parou para ver os campeões do mundo Garrincha, Didi e Nilton Santos. O Botafogo enfrentou o Usina Ceará, então vice-campeão cearense.

Para enfrentar o Botafogo, o Usina pediu emprestado alguns jogadores: Claudinho, do Ceará, e Sapenha, Moésio e Bececê, do Fortaleza. O Botafogo venceu (1 x 3). Garrincha (2) e China marcaram para o Botafogo. Honorato fez o gol do Usina Ceará. Um jogo memorável pela presença dos três campeões do mundo.

Foi inacreditável. Menos de um mês após a grande conquista na Suécia, estavam no PV os geniais atletas, titulares da Canarinho. Zagallo não veio porque estava contundido.

Ousadia

Não sei quem teve a ousada iniciativa de trazer o Botafogo, então campeão carioca, para este amistoso diante do Usina. Na época, era tudo muito difícil. Não havia sequer um campeonato brasileiro de clubes. A Taça Brasil somente seria criada em1959, dois anos depois. Por isso, a presença do Botafogo parou a cidade.

Usina Ceará

As novas gerações certamente não sabem a história do Usina Ceará. O time pertenceu à Indústria Siqueira Gurgel, no Bairro Otávio Bonfim. Foi vice-campeão cearense quatro vezes: 1956,1957, 1961 e 1962. Foi extinto em 1964. Uniforme: calção branco ou azul e camisas com listras verticais nas cores azul e branco.

Intercâmbio

Hoje é muito comum a presença dos grandes ídolos em Fortaleza. O intercâmbio intensificou-se. No final da década de 1950, os times do Sul e do Sudeste somente vinham atuar aqui, se houvesse uma programação amistosa. Foi assim também que Pelé veio a Fortaleza em 1959, disputar um amistoso com o Fortaleza.

Seleções

Da década de 1920 até a década de 1950, só havia o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado de dois em dois anos. Só em 1959 houve o primeiro Campeonato Brasileiro de clubes: a Taça Brasil. Antes disso, ter em Fortaleza os grandes times do Rio e de São Paulo era uma raridade.

Empolgação

Pelos motivos expostos, já se vê como mexeu com a cidade de Fortaleza a presença, no PV, de três gênios do futebol, campeões do mundo. O três, menos de um mês antes, estavam na Suécia, ganhando a primeira Copa do Mundo para o Brasil. Foi por isso que a cidade parou. Foi uma loucura.