O Cruzeiro no caminho do Fortaleza

Vi o jogo Botafogo 0 x 3 Cruzeiro. O time mineiro foi letal nos contra-ataques. E matou o jogo com soberania, dentro do Estádio Nilton Santos, templo sagrado do time da Estrela Solitária. O resultado fez acionar o alerta geral nos bastidores do Fortaleza no Pici. Todo cuidado é pouco.

O goleiro Cássio teve atuação brilhante. Assim como o Fortaleza, o Cruzeiro também tem a sua legião argentina: Lautaro Díaz, Álvaro Barreal e Juan Dinenno. Na vitória sobre o Botafogo, Lautaro e Barreal assinalaram gols. Os contra-ataques do Cruzeiro são mortais.

A vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, no Castelão, confirmou a superioridade do Leão sobre o time paulista. No dia 13 de abril, no Morumbi, o Fortaleza também havia vencido (1 x 2), com gols de Lucero e Machuca, dois argentinos. Previsão de muito equilíbrio na disputa.

A opção por jogar em Cariacica, no Espírito Santo, tirou do Cruzeiro a vantagem de jogar no Mineirão, perante sua torcida. Cabe ao Leão tirar disso o melhor proveito.

Vitória

As chances de vitória do Ceará amanhã, no Castelão, são viáveis. O Guarani é lanterna da Série B nacional, com apenas 11 pontos. É sério candidato a cair para a Série C. Conseguiu apenas duas vitórias em 18 jogos. Sofreu onze derrotas. Empatou cinco vezes. Uma campanha pífia. Vozão tem de tomar cuidado com a zebra.

Estreia

O Guarani, amanhã, terá a estreia do técnico Allan Aal. Ele substitui o técnico Pintado. Tem a missão de tirar da lanterna o Bugre, além de livrá-lo do rebaixamento. Na entrevista, reconheceu ser difícil ganhar do Ceará no Castelão. Admitiu que buscará a vitória, mas reconheceu que um ponto também será importante.

Futebol feminino

Inacreditável a reação da Seleção Brasileira feminina na Olimpíada de Paris. Depois de uma campanha pífia na fase de grupos, agigantou-se diante da França, dona da casa. Em Nantes, o Brasil ganhou (0 x 1) e garantiu presença na semifinal. A França era favorita absoluta. O futebol é bom exatamente por surpresas assim.

Difícil

Agora é esperar por mais uma surpresa. Amanhã, às 16 horas, o Brasil enfrentará a Espanha, atual campeã do mundo, tida como grande favorita. Na fase de Grupos, o Brasil perdeu para a Espanha (2 x 0). Mas a vitória sobre a França deu moral às brasileiras. Tem também a volta da Rainha Marta. A esperança renasceu.

Destaques

A goleira Lorena, que logo no início do jogo pegou um pênalti diante da França, praticou outras notáveis defesas. A atacante Gabi Portilho, autora do gol da vitória, teve também grande atuação. Além do gol que marcou, mandou uma bola na trave. Há reviravoltas em competições assim. O que parecia impossível já aconteceu. Logo...

