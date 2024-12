O cruel calendário do futebol para 2025

No futebol, é visível o desrespeito à saúde dos atletas. As maratonas levam à exaustão. São jogos por cima de jogos. É copa isso, copa aquilo, copa aquilo outro. E tome correria. Na reta final dos certames, é natural que o desgaste imponha redução de ritmo.

Repetição

Em termos de calendário, não haverá muita diferença entre o que houve em 2024 e o que haverá em 2025: campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Será que na Europa acontece um massacre assim? Não acredito.

Elencos maiores

A realidade impõe a formação de um elenco com, no mínimo, três boas opções para cada posição. Se assim não for, o time passará por sérios problemas. O primeiro deles: não suportará um ritmo forte. Não há jogador que, em uma semana, mantenha ritmo forte em três jogos seguidos. No terceiro jogo, já está estourado.