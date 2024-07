O cofre e o dinheiro do Ceará

É da minha formação: jamais quero saber quanto ganha fulano ou beltrano. Não me interessa saber sequer quanto ganham meus colegas de trabalho. Quando as transações no futebol acontecem, não ligo para os números anunciados. Não tenho a menor curiosidade. Cada um cuide de lutar pelo melhor salário. E seja feliz.

Quem anda atrás de saber quanto ganha o brasileiro é a Receita Federal. Não sou fiscal. Aliás, nessa questão de dinheiro sou arredio. No tocante ao dinheiro do Ceará ou de qualquer outro time, também não me interessa. Há para isso o conselho fiscal de cada clube.

É lógico que a cobrança acontece. Qualquer atraso, como o do não pagamento ao time japonês, gera logo mil especulações. A maledicência não permite esperar por explicações. Nessa parte, a transparência ajudaria demais. Um balanço mensal evitaria desconfianças.

Prefiro acreditar na honradez dos que dirigem o clube. Jamais ergo qualquer tipo de suspeição. Somente em caso de irregularidades comprovadas, faria algum comentário. Não escrevo nada com base em especulações.

Opiniões

Considero o Saulo Mineiro bom jogador. Mas há quem faça restrições às suas qualidades. Nem a bela atuação em jogo recente, no qual ele fez três gols, foi capaz de mudar a opinião dos recalcitrantes. Não é um craque. Mas, se bem orientado, pode ser muito útil ao esquema adotado pelo treinador. Vai depender de Léo Condé.

Sequência tricolor

O Fortaleza há quatro jogos não perde. A sequência tricolor é muito boa. Ganhou do Grêmio (1 x 0), empatou com o Atlético em Minas (1 x 1), goleou o Palmeiras (3 x 0) e ganhou do Juventude (2 x 1). Hoje enfrenta o Vasco da Gama. Venho fazendo uma observação: o Vasco é imprevisível. Todo cuidado é pouco.

Vexames

A propósito, Vasco e Fortaleza andaram passando vexames inacreditáveis. O Vasco sofreu a maior goleada nos confrontos com o Flamengo: 6 x 1. Um vexame. Uma humilhação que tão cedo não será esquecida. O Fortaleza foi goleado pelo Cuiabá: 5 a 0. Igualmente uma humilhação. Um vexame inaceitável. Coisas do futebol.

Bons jogos

A despeito dos vexames, o Vasco tem feito bons jogos. Um deles foi o da rodada passada no empate com o Botafogo. O goleiro Léo Jardim tem tido boas atuações. O atacante argentino, Pablo Vegetti, é bom. Diante do Fortaleza, fez três gols em São Januário pela Copa do Brasil (dois no tempo normal e um na decisão por pênaltis). É perigoso.

Ritmo

Preocupa no Fortaleza a não manutenção do ritmo. Na goleada sobre o Palmeiras (3 x 0) foi perfeito. Impecável. Na vitória seguinte, sobre o Juventude (2 x 1) no Castelão, sumiu no segundo tempo. Não há explicação para tamanha queda de produção na fase final. Nem Vojvoda explica.