O Ceará merece respeito

Não gosto de comentar arbitragens. Evito falar nesse assunto. É delicado. Os torcedores, não raro, gritam em coro que o árbitro é ladrão. Isso é comum nos estádios. O Torcedor não responde por agressões assim. Geralmente, após algum erro do homem do apito, o coro “ladrão” ecoa.

Nestes quase 59 anos de profissão, vi muitas marmotas. Erros graves cometidos pelos senhores do apito. Coisas que dariam para desconfiar. Mas sempre preferi entender os erros como produtos da incompetência, jamais decorrentes da desonestidade.

Os erros que prejudicaram o Ceará na derrota para o Goiás foram gravíssimos. Mais grave ainda a aceitação do VAR, que estaria ali para corrigir os equívocos e não os corrigiu. Pior ainda: os acatou. Não houve os pênaltis marcados e uma das cobranças foi irregular (dois toques). Incrível.

Lamentei os erros cometidos pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Lamentei a omissão dos auxiliares Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca. Lamentei a pusilanimidade do árbitro Thiago Duarte Peixoto, titular do VAR, que deixou passar absurdos.