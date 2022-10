O Ceará está a caminho do despenhadeiro

Os tormentos em Porangabuçu aumentaram. Os fantasmas da segunda divisão rondam Carlos de Alencar Pinto. Os medos estão estampados nos semblantes alvinegros. Mas é bom que se frise: ainda dá para evitar o pior. Reconheço que o time está a caminho do despenhadeiro. Mas não chegou lá. É possível, sim, fazer a correção de rumo. O argumento dos pessimistas tem razão de ser. As rodadas para alavancar o Vozão teriam sido a 32ª e a 33ª. Aí estariam garantidos seis pontos, ou seja, vitória sobre o Cuiabá e vitória sobre o Atlético-GO, dois times da zona de rebaixamento, adversários diretos do Vozão. Resultado: hoje o Ceará teria 39 pontos, com boa margem de segurança para trabalhar. Mas, dos seis pontos previstos, ganhou apenas um. Os pessimistas reforçam os argumentos: ora, se não ganhou do Cuiabá no Castelão nem conseguiu sequer um empate com o Atlético-GO, como vai conseguir ganhar do Internacional em Porto Alegre, do Fluminense no Castelão e do Corinthians no Itaquerão? Realmente está tudo complicado. Pior ainda: o time não consegue passar confiança, já pela má qualidade do futebol que está sendo apresentado. É desesperador.

Esperança

Os otimistas, torcedores do Ceará, buscam apoio nos bons resultados que o Ceará conseguiu diante dos chamados grandes do futebol brasileiro. Assim, ganhou (2 x 3) do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Empatou (2 x 2) com o São Paulo no Morumbi. Empatou (1 x 1) com o Flamengo no Maracanã e aqui no Castelão (2 x 2). Empatou (0 x 0) com o Atlético-MG no Mineirão e também aqui no Castelão (0 x 0). Isso com o mesmo elenco que aí está.

Esperança II

Os seus perseguidores também terão desafios significativos. O Atlético-GO enfrentará o São Paulo no Morumbi, o Santos em Goiânia, o Fortaleza no Castelão, o Athletico-PR em Goiânia e o América-MG em Belo Horizonte. A meu juízo, o Atlético-GO terá adversários difíceis, mas, numa avaliação geral, menos complicados que os do Ceará.

Ajuda

O Fortaleza pode, por via indireta, ajudar o Ceará. Uma vitória do Leão sobre o Atlético-GO no Castelão será de grande valia para o Vozão. Aliás, o Fortaleza já deu uma colaboração muito boa quando ganhou do Avaí no Castelão. Segurou o time catarinense. Futebol é assim: às vezes o torcedor tem que torcer pelo rival, quando a questão é de sobrevivência.

Destaques

“Os destaques do ano, dentro e fora do campo”, evento anualmente promovido pelo comunicador Hilton Júnior, será realizado hoje, às 19 horas, no Shopping Benfica. Dentre os 20 agraciados com o “Troféu Cristiano Santos” estão a apresentadora Denise Santiago e o advogado Paulo Quezado. Já o empresário João Soares Neto, Marcelo Paz e eu receberemos a comenda Hilton Oliveira.