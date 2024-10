O Ceará e a camuflada decisão em Santos

O jogo da virada do Ceará é hoje. É uma espécie de decisão camuflada, como se fosse um jogo comum. Não é. É o momento para a afirmação. Ganhar do Santos na Vila Belmiro dará ao Vozão moral elevado para encarar depois todo e qualquer desafio. É o jogo da diferença.

O otimismo chegou ao Ceará, após a virada sobre o Ituano. A esplêndida atuação de Lucas Rian, no segundo tempo, trouxe maior confiança na formação Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga. É aquele estalo inesperado que muda tudo para melhor. Um otimismo na medida.

O adversário é líder. O adversário está melhor. O adversário está na luta para ser campeão. Mas mesmo com tudo isso, perdeu para a Chapecoense (3 x 2). A Série B está cheia de surpresas nesta reta final. Então, se tudo é possível, pode dar vitória do Ceará em Santos. É difícil, mas pode.

O Ceará, sem assombros, deve encarar o Santos. Ousado, mas com a devida cautela. Tem um ataque veloz, mas precisa caprichar mais nas finalizações. É decisão. Atenção redobrada, pois.

Bloco da vitória

Não sei bem a razão, mas ontem, em um momento de saudosismo, ouvi a música “Bloco da Vitória”, frevo de Nelson Ferreira. Está no Youtube. Diz assim: “O Bloco da Vitória está na rua, desde que o dia raiou. Venha minha gente pro nosso cordão que a hora da virada chegou, ô ô ô ô”.

Premonição

Se o Ceará vai para a virada eu não sei. Ninguém pode saber. Estou falando de premonição. Isso nada mais é que um pressentimento. Apenas uma sensação antecipada. Pode dar tudo ao contrário. Mas o otimismo ajuda a superar as dificuldades.

Via indireta

No mesmo horário do jogo do Ceará, o Mirassol enfrentará o CRB em Maceió. O CRB, 15º, está a um ponto da zona de rebaixamento. Vai ser uma luta feroz do CRB para não cair. O Vozão poderá ser beneficiado, caso o Mirassol seja derrotado em Alagoas. Mas nada disso adiantará, se o Vozão não fizer a parte que lhe cabe em Santos.

Sem zebra

Flamengo e Atlético-MG vão fazer a decisão da Copa do Brasil de 2024. No atual modelo de janelas para quem vem daqui, dali e dacolá, a CBF eliminou a possibilidade de os clubes médios e pequenos ganharem a competição. As últimas surpresas foram o Santo André em 2004 e o Paulista em 2005. Faz 19 anos.

Piada

O regulamento da Copa do Brasil é uma piada. São 92 times. Desses, 40 times caem na primeira rodada, sem direito ao segundo jogo. Na segunda rodada, se houver empate, a decisão vai direto para os pênaltis. Na terceira rodada, com a chegada dos privilegiados, aí passa a ter jogos de ida e volta. Uma gaiatice...

Defesa vacilante

O Fortaleza está em preparação para enfrentar o Palmeiras. Será uma decisão, que analisarei nas próximas colunas. O Palmeiras encostou no Botafogo. Mas tem um detalhe: a defesa palmeirense tem senões. Sofreu três gols do Fortaleza no Castelão. E sofreu três gols do Juventude, na vitória por 5 a 3, na rodada passada. Logo...