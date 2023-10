O caminho do Tricolor até a decisão

É natural que toda a expectativa do Fortaleza esteja voltada para o próximo dia 28 de outubro, quando decidirá com a LDU, do Equador, o título de campeão da Copa Sul-Americana. Mas há um outro caminho que o Leão terá de percorrer, ou seja, o da Série A nacional. Portanto, o comando técnico terá de administrar, com sensibilidade e inteligência, a nova situação. O Fortaleza não poderá perder de vista suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Mas também não poderá se desligar de uma preparação específica para a decisão diante da LDU. São duas responsabilidades que, apesar de separadas, têm pontos de contato.

Uma não pode atrapalhar a outra. Terão de caminhar juntas, mas cada uma com as suas peculiaridades. É claro que a LDU também terá de cumprir suas obrigações no Campeonato do Equador. Igualmente terá de dividir atenções. Então, caberá a cada clube executar o melhor planejamento, visando a chegar inteiro à decisão no Uruguai. Não se trata, pois, de poupar atletas, mas utilizá-los de forma racional, em vista das necessidades de momento. Cuidado especial o Leão terá de ter com os chamados jogadores que fazem a diferença. Estes, sim, terão de estar presentes e em forma no dia 28 de outubro.

O melhor

Quem tem recebido todos os elogios é o volante do Fortaleza, Caio Alexandre. Este, sim, necessariamente terá de ser preservado para a grande decisão. Mas, quando digo a palavra preservado, não significa que o treinador deva poupá-lo. Não é isso. Existe uma sutil diferença entre uma coisa e outra.

Poupar

Seria não fazer o atleta atuar. Em outras palavras: não jogaria. Preservar é colocá-lo para jogar de forma estratégica. Por exemplo: se o time abrir uma vantagem significativa no placar, logo Vojvoda promoveria a substituição do jogador. É assim que o técnico deve proceder. Linha de raciocínio válida também para outros jogadores importantes;

Meta

Não faz muito, o Fortaleza colocou seu time “reserva” para enfrentar o Grêmio. Resultado: a equipe jogou tão bem que o comentarista Wilton Bezerra escreveu um artigo cujo título foi: “Reserva? Coisa nenhuma!” O jogo terminou empatado (1 x 1). É assim que o Fortaleza deve cumprir a sua missão na Série A, ou seja, alternando a formação de acordo com as circunstâncias.

Outro

Além de Caio Alexandre, outro jogador fantástico é o lateral-direito Tinga. É o ala Tinga. É o volante Tinga. É o centroavante Tinga. Sim, mas qual a posição do Tinga? Pelo que sei, Tinga só não é goleiro. Que aleta extraordinário! A presença dele impõe respeito. Jogador talhado para as grandes decisões.

Joga muito

Tenho por Yago Pikachu grande respeito. Acompanho sua carreira desde o tempo em que ele atuava pelo Paysandu. Depois, eu o vi brilhar no Vasco da Gama. Nível de Seleção Brasileira. Nunca foi chamado por pura falta de visão dos técnicos da Canarinho. Andaram dizendo que ele não tinha mais o mesmo futebol de antes. Tem, sim. Jogador altamente qualificado.

