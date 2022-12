O Brasil contra a força asiática

Estão dizendo por aí que não existe mais zebra na Copa do Mundo porque, nesse tipo de competição, tornou-se comum o registro de resultados que contrariam a natureza das coisas. Tudo bem. Mas eu entendo que existe zebra, sim. Querem ver uma que abalaria o mundo do futebol e faria estremecer os alicerces da nossa “Pátria amada, idolatrada, salve, salve”? Seria hoje a Coreia do Sul mandar para casa mais cedo a Seleção Canarinho. O Brasil está anos-luz à frente dos coreanos, quando o assunto é futebol.

De Tim e Patesko, da década de 1930, a Neymar e Vini Jr dos dias de hoje, a bola brasileira tem rolado redondinha diante das seleções asiáticas. No entendimento geral, não seria agora que iria acontecer a repetição de uma tragédia como a do Estádio Sarriá da Copa da Espanha de 1982. Em 2018, na Copa da Rússia, a Coreia do Sul disparou um míssil que eliminou a poderosa Alemanha, então campeã do mundo. O destaque, naquela ocasião, foi o atacante Heung-min Son, autor de um dos gols da vitória coreana por 2 a 0. O Son está aí, com sua máscara especial, louco para disparar um míssil contra o Brasil. Todo cuidado é pouco. Basta a experiência negativa da derrota para Camarões.