Novo foco do futebol cearense

A Copa do Brasil despachou Ceará, Ferroviário, Iguatu e Caucaia. Foi mal. Agora terá o Fortaleza que ingressará na terceira fase. A Libertadores despachou o Fortaleza, mas o Leão vai para a Sul-Americana. Em voga a penúltima etapa do Campeonato Cearense. Em voga a Copa do Nordeste. Depois virá o Campeonato Brasileiro. Hoje, pelo certame estadual, no Castelão, às 16:00, o Ceará recebe o Iguatu. Definição de vaga para a fase final.

Terá Iguatu a mesma força do ano passado, quando eliminou o Ceará? As circunstâncias agora são diferentes. Quem está em casa é o Vozão. E alertado contra o risco de tropeçar na mesma pedra. O Ceará é o favorito, mas o Iguatu tem qualidades para surpreender. Na outra semifinal, amanhã, também no Castelão, às 18:30, acontecerá o clássico tricolor. Os dois estão vindo de insucessos. O Fortaleza perdeu (2 x 1) para o Cerro Porteño no Paraguai. O Ferroviário perdeu (3 x 0) para o Grêmio em Porto Alegre. Tais derrotas terão influência no ânimo de ambos no confronto? Penso que não. São competições isoladas. Nada a ver. O foco agora é outro. O do Leão é o penta. O do Ferrão é quebrar o tabu de 27 anos sem título estadual.

Eliminação

Ouvi muitos comentários sobre a eliminação do Fortaleza na Libertadores. Todos bem pertinentes. Minha compreensão sobre o assunto é simples: o Fortaleza foi eliminado no Castelão. A derrota em casa para o Cerro Porteño deixou moralmente prostrado o Leão. Em Assunção, o Fortaleza estava como um boxeador que tentava se levantar depois de ir à lona. Não deu mais.

Lances capitais

Incrível como o azar acompanhou Thiago Galhardo nos dois jogos contra os paraguaios. Galhardo vinha sendo o melhor e mais lúcido do Fortaleza. No Castelão perdeu o pênalti que teria deixado no aperto o Cerro. No Estádio La Olla, perdeu o gol que teria mudado a história do jogo. Lances capitais em que o atleta não pode errar. Lamentavelmente, ele errou. Acontece.

Complexo

Claro que ninguém afirma, mas está explícito o temor que o Ceará tem de decidir qualquer coisa nos pênaltis. As seguidas derrotas, nesta modalidade de definição, trouxeram um complexo que precisa ser desmanchado em Porangabuçu. Se a decisão com o Iguatu for para os pênaltis, imaginem só o que passará pela mente dos jogadores alvinegros...

Tempo normal

Por isso mesmo ou não, pelo sim, pelo não, a ordem é tentar ganhar do Iguatu no tempo normal. Se a decisão for para a série de cobranças de pênaltis, o Vozão terá de encarar dois desafios: o complexo de não saber bater pênalti e o fantasma de quem o eliminou em 2022. Tempo para treinar cobrança de pênalti já houve.

Oscilação

O ABC, em pleno Estádio de São Januário, despachou da Copa do Brasil o Vasco da Gama. Na segunda-feira passada, o Vasco perdeu para o Flamengo no primeiro jogo da semifinal carioca. Pelo visto, ainda será longo o caminho para a total retomada cruzmaltina. Apesar de estar outra vez na Série A, ainda se mostra muito vulnerável. Isso é muito perigoso.

