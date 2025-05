No PV como nos velhos tempos

Gosto do estadinho da Gentilândia. Tem berço. Tem história. Hoje, o Ceará volta ao velho cenário. E lá recebe o Vitória de Salvador. O visitante está em perigo. Tem apenas seis pontos, o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro (17º), que está na zona de rebaixamento.

A situação do Ceará é boa. Trafega na faixa intermediária. Tem duas vitórias diante de times chamados grandes (2 a 0 no Grêmio e 2 a 1 no Vasco da Gama). E um empate com um outro time grande (1 x 1 com o São Paulo). Problema foi o desgaste que teve na derrota (0 x 1) diante do Palmeiras.

O Vozão precisa ter mais atenção defensiva no jogo aéreo. Vem tomando gols fáceis em bolas alçadas na sua área. Foi assim no empate com o São Paulo (gol de Ryan Francisco). Foi assim na derrota para o Palmeiras (gol de Gustavo Gómez). Em ambos, os autores nem precisaram saltar, tal a liberdade que tiveram.

O Ceará está melhor e, teoricamente, as condições lhe são favoráveis. Mas há que se levar em conta o caráter de clássico nordestino que o encontro tem. E, como está posto no jargão do futebol, clássico nivela.

Lei do “ex”

Cuidado com o atacante Erick, que atuou pelo Ceará. Ele não está numa boa fase, mas, em lampejos, é perigoso. E tem a tal “lei do ex” que, não raro, funciona. Na vitória (2 x 1) do Vitória sobre o Fortaleza, no Barradão, Erick parecia sumido. De repente, dele o passe perfeito para o gol Janderson. É assim.

Alô AMC!

O bairro Gentilândia sofre, quando há jogos no PV. Lamentavelmente, muitos são os motoristas que colocam seus carros nas entradas das garagens dos moradores, impedindo a entrada e saída dos veículos. O problema é sério. A AMC poderia ampliar a fiscalização e disponibilizar um guincho para remoção imediata dos veículos.

Na zona

A Série A nacional tem um dado interessante e que merece uma análise especial: dos quatro times colocados na zona de rebaixamento, três fazem parte da lista dos chamados 12 times grandes do futebol brasileiro: Atlético-MG (17º), Grêmio (18º) e Santos (19º). Por aí já se vê como anda o futebol brasileiro.

Série C

O Floresta enfrentará o Retrô, amanhã, no Domingão. O Floresta atuou três vezes. Perdeu para o Caxias (1 x 0), perdeu para o Londrina (0 x 2) no Domingão e empatou com o Anápolis em Goiás (0 x 0). Não marcou nenhum gol. Encara o Retrô, que empatou com o Fortaleza. O Floresta é o vice-lanterna. Está na hora de reagir.

Série D

No Grupo A2, o Iguatu (2º, 3 pontos) enfrentará o Maracanã (5º, 2 pontos). O jogo será no Estádio Prefeitão em Maracanaú. No Grupo A3, o Ferroviário (4º, 3 pontos) enfrentará o Horizonte (7º, 1 ponto). Uma rodada entre os times cearenses. A Série D está apenas na terceira rodada.