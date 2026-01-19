No futebol, tropeçar faz parte do jogo

Não queiram perfeição em começo de temporada, principalmente depois que a pré-temporada foi praticamente abolida. Há alguns anos, antes do início da competição, as equipes tinham um período específico de treinamentos e condicionamentos especiais. Só depois começavam as competições oficiais.

Hoje, por mais paradoxal que pareça, o Campeonato Cearense é, ao mesmo tempo, pré-temporada e temporada. “Pré” para a Copa do Brasil, que começa em fevereiro, e para a Copa do Nordeste, que começa em março. Mínima foi a preparação para o certame estadual.

Como então exigir equipes perfeitas? Futebol não é mágica, de onde se tira das mangas de um prestidigitador um coelhinho vivo. Ainda não há um ilusionista que faça encantar um time em formação. Tudo tem seu tempo de maturação. No Campeonato Cearense isso será possível, talvez, na reta final.

Sendo assim, é compreensível o registro de tropeços, ou seja, time grande não derrotar uma equipe mais modesta. Além disso, se houvesse certeza de vitórias apenas dos grandes, que graça teria o futebol?

Contratações

Costumo dizer que toda contratação é uma operação de risco. Ceará e Fortaleza trouxeram novos atletas para seus respectivos elencos. O acerto dessas contratações somente será possível, na verdadeira dimensão, já na reta final do Campeonato Cearense. Antes disso é adaptação.

Légua tirana

Em 2026, haverá a Copa do Mundo, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. O que mais me chamou atenção foi o longo período de disputa da Copa do Brasil: começa em fevereiro e termina em dezembro. A competição terá 34 clubes a mais do que em 2025. Subiu para 126 equipes. Viva o trenzinho da alegria...

Contraste

O Campeonato Cearense começou no dia 06 de janeiro de 2026. Terminará no dia 08 de março. Serão apenas dois meses. Uma disputa rápida demais, com apenas 12 datas disponíveis. Enquanto o certame estadual tem a duração de dois meses, a Copa do Brasil vai de fevereiro a dezembro. Isso é que é um calendário mal distribuído!

Desafia o tempo

O veterano atacante pernambucano, Ciel, que foi destaque no futebol cearense, desafia o tempo. Completará 44 anos no dia 31 de março. Atualmente, está no CSA de Alagoas. Ciel, titular absoluto, marcou um dos gols da vitória sobre o Penedense. Antes, havia marcado um gol no amistoso diante do Confiança. Incrível.

Relâmpago

Quinta-feira próxima já termina a primeira fase do Campeonato Cearense. Mal começou, já evapora a fase inicial. É tudo muito ligeiro. Por isso a minha crítica. Há muito tempo para algumas competições e pouco tempo para outras. Critério injusto. Inaceitável.