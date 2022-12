Nenhuma novidade tática na Copa do Qatar

Em tempos de competição mundial, há sempre uma expectativa sobre possíveis novidades nos esquemas táticos do futebol. Há estudiosos que se apegam aos esquemas e são capazes de discorrer horas a fio sobre cada um deles desde os primórdios. O meu amigo, Adolfo Marinho, que também foi político exemplar, gostava de analisar os esquemas. Ele, na década de 1970, foi quem primeiro me despertou para a necessidade de verificar como os técnicos armavam suas equipes. Cuidei de saber o essencial para o desempenho da minha profissão.

Após ver os jogos das principais seleções na atual Copa do Qatar, não descobri nada que assombre o mundo como, por exemplo, na Copa de 1974 o Carrossel Holandês assombrou. Não vi nada que assombre o mundo como o tik-taka espanhol assombrou na Copa de 2010 na África do Sul. São nove os esquemas táticos reconhecidos pela FIFA. Meu Deus... Confesso a vocês a minha ignorância. Respeito os papas do assunto. Parabéns aos gigantes que enxergam essas coisas. Para frear o pedantismo de alguns, lembro o que, em tom de brincadeira, dizia o saudoso treinador César Morais: “Esquema só existe um, o 4-3-3. O resto é derivação.”

Variantes

O comentarista Wilton Bezerra detesta estatística no futebol, mas gosta de falar sobre esquemas táticos. Admiro a inclinação do companheiro, que se debruça sobre o assunto. Nas suas análises, ele procura ser didático, visando a facilitar a compreensão dos torcedores. Pelo visto, tem mais variantes que a Covid 19 com suas Delta, Ômicron e demais subdivisões.

Simplificação

Não raro, o que se observa, até mesmo entre treinadores, é muitas vezes a leitura de esquemas que diferem do que se vê em campo. Há algumas preciosidades usadas para mostrar notável saber sobre o assunto ou para impressionar os torcedores. Uma espécie de tom professoral. Há treinadores assim. Prefiro a simplificação.

Explicação

Quem mais eu admiro é o ex-treinador Dimas Filgueiras. A maneira simples de explicar para os atletas permitia a rápida assimilação por parte de seus comandados. Ele falava na preleção e você via em campo a exata reprodução do que Dimas planejava. Era incrível. Vi todas as preleções que ele deu nos jogos fora de casa pela Copa do Brasil de 1994, quando foi vice-campeão da competição. Show.

Retorno

Vamos aguardar para ver se a atual Copa do Mundo ainda reserva alguma novidade nos modelos táticos. Por enquanto, tem a Espanha tentando trazer de volta o tik-taka. Além de não ser novidade, não tem os requintes do original, da época de Xavi, Iniesta, David Villa, Xabi Alonso, Busquets, Piqué, Puyol. Enfim, é aguardar para ver qual o grau dessa variante do primeiro tik-taka.

