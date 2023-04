Nem tempo de comemorar o penta

Não há quem suporte as insanidades do futebol brasileiro. O Fortaleza sequer teve tempo de comemorar o grande feito. Já hoje, no Castelão, às 21:30, estreia na Copa do Brasil, enfrentando o Águia de Marabá. São os exageros de um calendário inaceitável. Leva os jogadores ao esgotamento. O grupo merecia uma semana de bonança e paz; uma semana com a família como prêmio pela conquista. Mas aqui é quase um trabalho-escravo. É feito cantiga de grilo: não para nunca. Já que os dirigentes aceitam assim, que assim seja, amém. Vem o Águia de Marabá. Os tricolores ainda nem saíram da festa no Castelão. Ainda estão saboreando o que aconteceu. Ainda estão gozando a alegria de um evento histórico. Mas têm que ir a campo hoje. É um absurdo. Este ritmo alucinante de seguidas competições tem um motivo: a ganância por dinheiro. Mas um dia a conta vem. O jogador não é de aço. Ser humano nenhum suporta a carga que está sendo posta nos ombros dos jogadores brasileiros. Não lembro de ter visto algo semelhante em qualquer outro país do mundo. Por isso os clubes estão tendo a obrigação de formar um elenco gigante para encarar simultaneamente incontáveis competições. Uma loucura.

Competições

O Ceará tem amplas condições de conquistar o título de campeão da Copa do Nordeste. Daqui a oito dias, enfrentará o Sport-PE no primeiro jogo da fase final. Será no Castelão, dia 19 de abril, às 21:30. O jogo de volta será no dia 03 de maio, às 21:00, na Ilha do Retiro. Mas antes, sexta-feira, dia 14, às 21:00, estreia na Série B nacional, enfrentando o Ituano em São Paulo. Também não terá moleza.

Adversário

O Sport também tem compromissos sérios. Sábado próximo, dia 15, às 16:30, enfrentará o Retrô, na primeira partida da fase final do Campeonato Pernambucano. O jogo decisivo, o da volta, será no sábado, dia 22 de abril. Já a estreia do Sport na Série B nacional, diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, ainda não tem data marcada. É mesmo um campeonato por cima do outro. Massacre.

Início melhor

O começo do Ceará na temporada 2023 não está sendo como a torcida gostaria que fosse, mas não está negativo como foi no ano passado. Ora, em 2022, não chegou sequer às semifinais do Campeonato Cearense. Agora já se garantiu em duas finais: a do Campeonato Cearense e a da Copa do Nordeste. Perdeu o certame local, mas pode ganhar o regional. Foi um avanço

Balanço

Nos confrontos diretos entre Ceará e Fortaleza neste ano de 2023, os maiores rivais se enfrentaram cinco vezes. O Ceará ganhou três jogos, empatou um e perdeu um. Somou 10 pontos. O Fortaleza ganhou uma partida e empatou outra. O Leão faturou apenas quatro pontos. Apesar de o Ceará ter faturado mais pontos, a visibilidade do penta foi que alcançou maior repercussão.

Consequências

Na Copa do Nordeste, o Ceará ganhou do Fortaleza nos dois jogos. Na fase de grupos, o Ceará venceu (2 x 0). Na semifinal, o Ceará voltou a ganhar (3 x 2). O Fortaleza foi eliminado. No certame estadual, na fase de grupos, o Ceará ganhou (2 x 1). Na fase final, o Fortaleza ganhou o jogo de ida (2 x 1). Empatou (2 x 2) no jogo de volta. Está provada a importância de uma conquista estadual.