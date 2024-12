Nem sempre o escolhido é o melhor jogador do mundo

Todos os anos, abre-se enorme expectativa sobre quem será o melhor jogador do mundo, segundo os critérios da FIFA. Desta vez, o ungido foi o brasileiro Vini Jr, craque do Real Madrid. Tudo bem. Vida que segue. Ampliada a lista de brasileiros assim consagrados.

Há jogadores que não ligam para isso. Há outros que, levados pela vaidade excessiva, ficam doentes, caso seus nomes não sejam citados para a disputa. Eu não levo em consideração essas coisas, pois sempre observei interesses políticos por trás das escolhas.

A primeira pergunta é: por que o eleito é sempre alguém do eldorado europeu? Por que o eleito sempre integra times consagrados como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique, Milan, Internazionale, PSV? Não vale quem joga nos times brasileiros?

Em 1997, o atacante Edmundo assombrou o mundo, atuando pelo Vasco. Um ano mágico, encantador. Ninguém estava jogando mais que Edmundo. Entretanto, não foi lembrado sequer para compor a lista dos melhores.

O melhor

Em 1997, Ronaldo, o Fenômeno, foi eleito o melhor do mundo, segundo os critérios da FIFA. Ronaldo atuava pelo Barcelona. Realmente ele estava em excelente fase. Mas não estava melhor que Edmundo. Acontece que Ronaldo estava no Barcelona. Edmundo estava no Vasco. Logo...

Ignorado

Em 1997, Edmundo, no seu ano iluminado, foi ignorado pela crônica esportiva mundial. Claro, os eleitores só olham para o eldorado europeu. Aí está o erro. Por isso mesmo é que não estou nem aí para tais disputas de egos e vaidades. Eu mesmo faço as minhas escolhas.

Conjunto

Há anos em que as preferências se aproximam. Romário, por exemplo, em 1994. O Baixinho foi extraordinário. Na Copa do Estados Unidos, sobrou a genialidade dele. Foi eleito pela FIFA o melhor do mundo. Mas será que no mundo todo não havia alguém jogando mais do que ele?

Relativo

Poderia citar outros fatos semelhantes ao de Edmundo. Há craques dando show de bola pelos gramados dos cinco continentes. Mas, como estão longe dos holofotes europeus, são ignorados. Por motivos assim é que não vejo como absolutamente correta a escolha da Fifa.

Parecido