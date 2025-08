Nem Flamengo, nem Corinthians

Os resultados foram bons para o futebol cearense. O Fortaleza, em fase de reestruturação, na casa do Corinthians, cedeu o empate (1 x 1) apenas nos acréscimos. E o Ceará, na fase final do jogo no Castelão, neutralizou o Flamengo, tido e havido como o melhor time do Brasil.

Foi lamentável ver o Fortaleza, mais uma vez, sofrer um gol no instante final. O gol de Breno Lopes, logo no início do jogo, animou o Leão. Deu Confiança. Mas o Fortaleza cedeu demais. Aceitou o Corinthians. Arriscou o castigo. Sofreu o castigo. Mas, mesmo assim, poderia ter segurado os três pontos. Ficou uma certa frustração.

O Ceará, no Castelão, foi dominado pelo Flamengo no primeiro tempo. Vozão ficou atrás, tentando sair em velocidade. Teve dificuldades. O Mengo controlou a fase inicial. Fez 1 a 0, gol de Arrascaeta. Teve chances de ampliar, mas não o fez. No segundo tempo o Ceará voltou melhor.

O gol de Pedro Raul, o do empate (1 x 1) , mexeu com o Flamengo. O Ceará cresceu no jogo. Mas, gradualmente, as coisas novamente se equilibraram. E não houve mais momentos claros para a definição. O empate terminou sendo justo, com cada equipe sendo melhor em um período.