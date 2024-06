Mudança de postura nas disputas internas do Ceará

Em toda entidade, a Assembleia Geral é de extrema importância porque revela o pensamento dos participantes. Após concluída, há que predominar a opinião da maioria. A decisão deve ser acatada com respeito, desde que tenham sido observados os trâmites legais.

É natural que, numa reunião assim, haja discordâncias. Mas a discussão, necessariamente, tem de girar apenas em torno das propostas. No instante em que ultrapassa os limites, pode descambar para desavenças pessoais, não trazendo nenhum proveito. O ambiente hostil impede uma tomada de posição equilibrada e consciente.

Na Assembleia Geral, que não aprovou o Novo Estatuto do Ceará, houve momentos de muita tensão. Foi possível perceber o clima aquecido, muito acima da temperatura ideal para deliberações tão importantes. Pelo resultado da votação, observou-se claramente um Ceará dividido. Isso é muito ruim.

As farpas e indiretas soltas no ar mostraram um despreparo coletivo. Antes de mudarem o estatuto, seria essencial primeiramente uma urgente mudança de postura por parte dos que disputam o poder em Porangabussu.

Pregação

Quem acompanha a coluna deve ter percebido que, não de hoje, venho fazendo uma pregação em prol da pacificação alvinegra. Motivo simples: foi nos momentos de união que vi o Ceará alcançar suas maiores conquistas. E foi nos momentos de desunião que vi o Ceará mergulhado nos maiores fracassos.

Colocação

Certa feita, numa conversa com o saudoso presidente do Ceará, Eulino Oliveira, ele me mostrou, com dados estatísticos, que o Ceará dificilmente era derrotado quando não havia divisões internas. Isso é evidente. Quando o clube está dividido, começa a perder força na sua própria casa. Começa a se derrotar antes de entrar em campo.

Imagem

O Fortaleza terá, diante do Grêmio, duas missões. Primeiramente, apagar a péssima imagem resultante da goleada sofrida na Arena Pantanal. Depois, encarar o time de Porto Alegre. Terá, pois, de mostrar que houve um “acidente de trabalho” e não a desídia deliberada, ou seja, a preguiça coletiva.

Desfalques

O técnico Vojvoda não contará com oito atletas. Apesar de ter um elenco expressivo, tais desfalques reduzirão sobremaneira as opções que ele teria diante dos gaúchos. De certa forma, ampliadas estão as dificuldades do Leão no jogo de hoje. Mas a superação faz parte da história do Fortaleza.

Campanhas