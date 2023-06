O novo treinador da Seleção Brasileira é um vitorioso. E, por isso mesmo, foi o escolhido para assumir a missão de levar o Brasil à conquista do hexacampeonato mundial de futebol. Faz 20 anos que a Canarinho está na fila de espera. Os sucessivos fracassos sob o comando de treinadores brasileiros levaram à conclusão de que a incompetência é dos treinadores nacionais, não dos jogadores. Será? Acho que não. Mas o alto comando da CBF entendeu que o correto é mandar buscar um treinador europeu. Então, a solução foi insistir na contratação de Ancelotti, reconhecido como um dos melhores treinadores do planeta. Assunto encerrado. Agora é esperar o ano 2024. E, com o novo calendário, novos métodos de trabalho. Uma nova era se abre. Esqueçam Carlos Alberto Parreira, Carlos Caetano Bledom Verri (Dunga), Luiz Antônio Venker Menezes (Mano Menezes), Vanderlei Luxemburgo da Silva, Luiz Felipe Scolari (Felipão), Adenor Leonardo Bacchi (Titi)... Esqueçam. Na visão dos dirigentes da CBF, esses vão para a galeria dos “ultrapassados”. A partir de 2024, tudo estará sob a responsabilidade do italiano Carlo Michelangelo Ancelotti, escultor do futuro futebol brasileiro.

Interpretação

Não sou contra a vinda de treinadores estrangeiros. Não sou xenófobo. Mas, pelas colocações que fiz no comentário inicial, pode parecer que tenho posição contrária à vinda de Ancelotti. Não é isso. Acho apenas que as perdas das Copas, de 2006 a 2022, não podem ser atribuídas apenas aos treinadores brasileiros como se fossem incompetentes. Houve um conjunto de fatores.

Lá fora

Não posso ser contra a vinda de treinadores de fora, se os nossos treinadores já comandaram equipes no exterior. Didi foi técnico da Seleção do Peru na Copa de 1970 no México. Oto Glória foi técnico da Seleção de Portugal na Copa do Mundo na Inglaterra em 1966. Zico foi treinador da Seleção Japonesa. Joel Santana comandou a Seleção da África do Sul na preparação para a Copa de 2010.

Livre

O mercado é livre. Não há reserva com relação ao posto de técnico da Canarinho. Não está escrito que o cargo de treinador da Seleção Brasileira é privativo de brasileiro nato ou naturalizado. Então, porta escancarada para os estrangeiros. Que Ancelotti acerte e traga de volta para o Brasil a hegemonia do futebol mundial.

Feola

Para mim, a melhor lembrança que tenho de treinador da Seleção Brasileira é a de Vicente Ítalo Feola. Bonachão. Dizem que era tão calmo que dormia no banco de reserva em plena disputa de uma Copa do Mundo. Invenção de gente que não tem o que fazer. Na verdade, ele sofria de angina. Quando sentia dores, fechava os olhos. Primeiro técnico campeão do mundo pelo Brasil em 1958.

Expectativa

Agora é esperar o grande momento, ou seja, o da chegada de Carlo Michelangelo Ancelotti. Seja bem-vindo e tratado com o devido respeito. Que seu trabalho alcance o objetivo dos que nele acreditam, isto é, o título de mais uma Copa do Mundo para o Brasil. Daqui até lá ainda há muita água para passar sob a ponte...

