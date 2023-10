Memórias afetivas do futebol

O Botafogo tem tudo para ganhar o título de campeão brasileiro da Série A neste ano 2023. Faltam 12 rodadas para terminar o campeonato. E o Bota segue na frente com nove pontos de diferença sobre o Bragantino, segundo colocado. Embora a situação lhe seja favorável, o Botafogo não pode enveredar pelo traiçoeiro caminho do “já ganhou”. Andou oscilando. Mudou de treinador. Gerou apreensões. Seria interessante vê-lo novamente campeão brasileiro. Minha memória afetiva trouxe de volta uma das formações imortais do time da Estrela Solitária. O timaço de 1957, que tinha Nilton Santos, Garrincha, Didi e Paulinho Valentim. Na decisão do Campeonato Carioca, o Botafogo aplicou uma goleada histórica sobre o Fluminense (6 x 2), com gols de Paulinho Valentim (5) e Garrincha (1). Meses antes dessa conquista, o Botafogo, em jogo amistoso, enfrentou o Ceará no PV. Empatou (2 x 2). Logo depois, em novo amistoso, ganhou do Ferroviário (0 x 2). Lembrei do jogo com o Ceará. Não vi a partida com o Ferrão. Ficaram as boas recordações de Nilton Santos, Garrincha e Didi, que seriam campeões do mundo na Suécia em 1958. Nesse time do Botafogo também atuava o famoso atacante Quarentinha, notável ídolo paraense.

Show de Valentim

Na decisão do Campeonato Carioca de 1957, com vitória do Botafogo (6 x 2), o destaque foi o atacante Paulinho Valentim, que marcou cinco gols, sendo um deles de bicicleta. Inesquecível exibição. Foi contratado pelo Boca Junior, da Argentina, onde também foi ídolo. Lamentavelmente, não soube administrar o que ganhou. Ficou muito pobre. Passou necessidade. Morreu em 1984.

Cinco gols

Poucos jogadores têm a felicidade de assinalar cinco gols num clássico assim como Paulinho Valentim marcou. Outro que também saiu ovacionado do Maracanã, já pela marcação de cinco gols, foi o ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Aconteceu em 1980 no Maracanã. O Vasco venceu (5 x 2). Foi na volta de Roberto ao Vasco, após rápida passagem pelo Barcelona.

Encanto

A passagem do Botafogo por Fortaleza em 1957 ficou na minha memória por vários motivos. Eu tinha dez anos de idade. Tinha começado a frequentar o PV no final de 1956. Aquilo para mim era um encanto. Era quase uma utopia ver um time do Rio de Janeiro. Não havia televisão. Acompanhávamos tudo pelo rádio. Parecia algo impossível.

Resgate

Se o Botafogo for campeão brasileiro de 2023 na Série A nacional, estará resgatando uma história de títulos inesquecíveis dos áureos tempos. Um glorioso Botafogo que tinha no elenco Pampolini, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Paulinho Valentim, Quarentinha, Amoroso e Zagalo. Sendo seu treinador simplesmente João Saldanha.

Pesquisa

Agradeço ao pesquisador Eugênio Fonseca. Ele me mandou a ficha técnica dos jogos do Botafogo no PV em 1957. Ficha do empate (2 x 2) com o Ceará e ficha da vitória (0 x 2) do Botafogo sobre o Ferroviário. Eugênio tem sido importante colaborador no trabalho de preservação da memória do futebol cearense. Parabéns, amigo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil