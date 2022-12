Marrocos fez tremer a Península Ibérica

O futebol é notável instrumento de divulgação. De repente, Marrocos chamou para si todas as atenções do planeta. Esse país do norte da África empatou com a Croácia de Modric, bateu (2 x 1) na favorita Bélgica e bateu (2 x 1) no Canadá. Foi primeiro lugar no Grupo F. Acharam pouco? Nas oitavas de final, no tempo normal e na prorrogação, empatou com a Espanha, do campeão do mundo Busquets. Mas, na série de pênaltis, mandou os espanhóis para casa mais cedo. Nas quartas de final, encarou Portugal, do ídolo Cristiano Ronaldo. Ganhou (1 x 0). Portanto, despachou Espanha e Portugal, fazendo tremer a Península Ibérica.

Agora vem o desafio maior: enfrentar a atual campeã do mundo e favorita França. O ataque francês tem Dembélé, Mbappé e Giroud. Tem o meia Griezmann. Detalhe: Mbappé marcou cinco gols. Giroud marcou quatro gols. São nove gols só nos pés desses dois. Meu Deus... E é porque Benzema ficou fora da Copa, vítima de contusão. A França caprichou. Marrocos já aprontou poucas e boas. Ainda assim, todos duvidam que Marrocos seja capaz de eliminar os franceses. Realmente, a França é muito melhor. Mas, em matéria de futebol, tudo é possível.

Torcida

Após a eliminação do Brasil, fato que causou grande sofrimento e frustração, tive de seguir adiante na função profissional. Na hora, a vontade foi de não ver mais nada de Copa do Mundo. Mas a vida tem de seguir. Meu coração está assim: hoje, minha torcida toda pela seleção de Marrocos. Amanhã, minha torcida toda pela seleção da Argentina.

Nomes

A Copa do Mundo do Qatar, pelo menos até aqui, é de Mbappé. Quem também está dando show de bola é Griezmann, meia da seleção francesa. Messi está bem, mas longe das grandes produções que já protagonizou. Cristiano Ronaldo, com problemas internos na seleção portuguesa, foi um fiasco. Neymar, prejudicado por uma contusão, ainda assim mostrou que continua acima da média.

Segura o homem

Luka Modric, o melhor jogador da Copa da Rússia em 2018, continua jogando barbaridade. Ele está com 37 anos de idade, mas, diante do Brasil, jogou mais que os jogadores jovens. Modric deu show nos 90 minutos e acréscimos. E ainda deu show na prorrogação, quanto articulou todas as jogadas da Croácia, inclusive a que resultou no gol de empate.

Lembrança

Lembrei agora do show de Zidane, da França, no jogo em Frankfurt, na Copa da Alemanha em 2006. Eu estava lá no Waldstadion, que recebeu 48 mil torcedores. A França venceu por 1 a 0 nas quartas de final e mandou o Brasil para casa mais cedo. Zidane teve uma atuação excepcional. Deu uma aula de futebol, assim como Modric deu uma aula pela Croácia diante do Brasil.

Treinador

Após a eliminação do Brasil, volta o tema técnico estrangeiro para a Canarinho. Modismo puro. Depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo em 2019 e de Abel Ferreira no atual Palmeiras, técnico agora tem de ser português. Falam também em técnico espanhol. Está aí Guardiola. Pergunto: por que não dirigiram as seleções de seus países? Portugal e Espanha dançaram feio.