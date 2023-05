Mais uma vez o Leão em Campo

Gostei de ver o segundo tempo do Fortaleza no empate (1 x 1) com o Corinthians no Itaquerão. Tão à vontade que parecia em casa, no Pici. O Leão surpreendeu, jogando bonito. Pena não ter trazido os três pontos. Passou. Hoje tem o São Paulo, que é vizinho de pontos e posição, atrás do Leão. O São Paulo não mais de Rogério Ceni, mas de Dorival Junior. Mudanças por lá. Manutenção por aqui. O Fortaleza, de Vojvoda, tem se comportado muito bem, mesmo quando perde jogadores importantes como foi o caso de Moisés no jogo passado. A preocupação é com o desgaste do Leão. Terá como segurar o ritmo?

Eis a questão. Somente na hora que a bola rola se sabe a disposição do grupo. Quem tem elenco para rotatividade de alto nível mantém-se melhor. Animou ver como estão entrando bem Pochettino, Pikachu, Romarinho, Zanocelo, Silvio Romero. Assim dá para acreditar na permanência de um padrão, mesmo com a avalanche de jogos em sequência. Com a queda de Ceni, Dorival Júnior já começou com goleada (3 x 0) sobre o América-MG, empatou (1 x 1) com o Coritiba no Paraná e ganhou (2 x 0) do Internacional no Morumbi. Somou sete pontos nas mãos do novo treinador. Reação que merece toda a atenção do Fortaleza.