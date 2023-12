Mais um título mundial à vista

Já está passando da hora de o futebol brasileiro ganhar novamente um título mundial. O último conquistado pela Canarinho foi em 2002, na Copa Coréia-Japão, quando ganhou da Alemanha por 2 a 0. Portanto, faz 21 anos. E o último conquistado no mundial de clubes foi em 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea por 1 a 0. Faz 11 anos. Depois disso, o Grêmio tentou em 2017, mas foi derrotado pelo Real Madrid (1 x 0). Em 2019, o Flamengo chegou à decisão com o Liverpool, mas perdeu por 1 a 0. Em 2021, foi a vez do Palmeiras, mas o Verdão perdeu para o Chelsea por 2 x 1. Agora o Fluminense tem a oportunidade de fazer história. E acabar de vez com um jejum que incomoda. No elenco do Fluminense, dois ex-jogadores do Ceará: Samuel Xavier e Lima. A conquista deste título mundial de clubes será muito importante para o técnico Fernando Diniz. Daria a ele o status de campeão das Américas e campeão do mundo. Consolidaria o seu prestígio como treinador, credenciando-se para continuar como técnico da Seleção Brasileira, aí não mais como interino, mas como titular definitivo. Portanto, a decisão, dependendo do resultado, poderá alterar muitas coisas na política da própria CBF.

Campeões

O time brasileiro com o maior número de títulos mundiais é o São Paulo que se sagrou campeão em 1992, 1993 e 2005. Depois vem o Santos, bicampeão de 1961 e 1963. Na sequência, o Corinthians foi campeão em 2000 e 2012. Com um título estão o Flamengo (1981), o Grêmio (1983) e o Internacional (2006).

Cearenses

Apenas dois cearenses conquistaram o título de campeão do mundo: o lateral-direito Marcos Venâncio de Albuquerque, apelidado de Ceará, que nasceu no Crato, e o meia Pedro Iarley Lima Dantas. Que nasceu em Quixeramobim. Ambos jogavam no Internacional-RS, quando da decisão do mundial de clubes de 2006. O Inter ganhou do Barcelona por 1 a 0, gol de Gabiru e show de Iarley.

Iarley, duas vezes

Faço referência especial a Iarley, o mais vitorioso jogador cearense de todos os tempos. Iarley foi duas vezes campeão do mundo. Além do título pelo Internacional, ganhou também o título mundial pelo Boca Junior de Buenos Aires em 2003, diante do Milan da Itália. No futebol, nenhum outro cearense tem dois títulos mundiais. E conquistados sobre times famosos como Barcelona e Milan.

Feitos

O lateral-direito Marcos Venâncio, o Ceará, teve ótimo desempenho, incumbido de marcar Ronaldinho na decisão contra o Barcelona. Ceará foi contratado pelo PSG, onde ganhou títulos. Iarley foi o melhor jogador da decisão do título mundial de 2006. Seu passe para o gol de Gabiru, o gol do título, foi genial, um primor.

Esperança

Estou confiante na atuação do Fluminense. O elenco é bom e tem jogadores que podem fazer a diferença. A experiência do meia Ganso será fundamental. A explosão do jovem atacante John Kennedy também será essencial. As dificuldades são naturais em decisões assim. Mas o Fluminense tem se mostrado muito coeso, dentro e fora de campo. A união faz a força.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil