Luciano Frota, o discreto adeus de um notável campeão

Na sexta-feira passada, dia 6 de março, morreu o médico e ex-jogador de futebol, Luciano Frota. De forma muito reservada, ele nos deixou. Assim, com pouca divulgação, a despedida de um atleta que fez história nos campos e nas quadras, campeoníssimo por onde passou.

Luciano Frota foi campeão cearense pelo América em 1966, no timaço montado por José Lino da Silveira e Lívio Amaro. Um time quase imbatível. Luciano Frota foi um dos baluartes, atuando ao lado de Pedrinho Cruz, Ribeiro, Cícero, Ninoso, Vilanova, Osmar, Loril, Zé Gerardo, Pinha, Wilson e Baíbe, dentre outros.

Em 1968, Luciano Frota, jogando no Fortaleza, foi vice-campeão da Taça Brasil. Formou ao lado de nomes consagrados como William Pontes, Zé Paulo, Renato, Joãozinho, Lucinho, Erandir, Garrinchinha e Mimi, dentre outros. Luciano Frota foi titular diante do Botafogo na decisão no Maracanã. O Botafogo foi campeão.

Em 1969, mais uma vez Luciano Frota conquistou o título de campeão cearense. Desta feita pelo Fortaleza. Ele foi tão brilhante quanto o fora na conquista pelo América em 1966. Um jogador combativo, incansável, voluntarioso.

Futebol de Salão

Nas quadras, Luciano Frota também se destacou. Foi campeão brasileiro pela Seleção Cearense em 1967, em uma equipe que tinha Plácido no gol, Fernandinho, Zé Milton, Estevildo, Zé Maria, Juarez, Nicola, Dodó, dentre outros. O técnico foi Aécio de Borba. Eliminou seleções importantes como as de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Na Canarinho

Luciano Frota também foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira de futebol de Salão. Suas atuações mereceram destaque especial no jornal O Globo. Depois, como médico ortopedista, prestou serviços à Seleção Brasileira de futsal, inclusive no título mundial conquistado na Espanha na década de 1980.

Saúde

Impressionava a todos a compleição física do volante Luciano Frota. Seu preparo físico estava acima da condição de todos os atletas de sua época. Chegou a jogar nos três turnos, com a mesma desenvoltura: pela manhã na Seleção Universitária, à tarde pelo América no PV e à noite no futsal. Saúde de ferro.

Memória

Os dados, citados aqui, fazem parte das minhas lembranças, pois narrei os eventos pela Rádio Uirapuru na década de 1960. Mas seria interessante uma pesquisa aprofundada sobre a importância de Luciano Frota para o futebol e para o futsal cearenses.

Saudade