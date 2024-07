Lucero, do Morumbi ao Maracanã

No dia 13 de abril de 2014, aconteceu a estreia do Fortaleza na Série A nacional. Foi diante do São Paulo, no Estádio Morumbi. O Leão venceu (1 x 2). Os gols da vitória do Leão foram marcados por Lucero e Machuca. Um início de temporada com importante vitória. E Lucero já deixando a sua marca.

Dia 11 de julho de 2024. No Maracanã, pela 16ª rodada da Série A, o Flamengo recebeu o Fortaleza. Presente um público de 57.517 torcedores (53.555 pagantes). Deu vitória do Leão, gols de Wesley (contra) e Lucero. Sempre ele, Lucero. Silenciou mais de 50 mil flamenguistas.

Dia 25 de abril de 2024. O Castelão foi palco do clássico internacional: Fortaleza x Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. O Leão ganhou (4 x 2). Lucero, em noite inspirada, assinalou dois, dos quatro gols do Fortaleza. Se eu fosse reviver todos os gols de Lucero na atual temporada, esta coluna não teria espaço para tantos feitos memoráveis.

Lembram dos dois gols que ele fez na vitória (3 x 0) diante do Palmeiras, no Castelão? Verdadeiras obras de arte. Lucero vai escrevendo a sua história. Se continuar assim, entrará para o rol dos notáveis como, por exemplo, Croinha e Geraldino Saravá.

Minha torcida

Na decisão da Copa do Mundo do Catar, torci pela Argentina, máxime pelo atacante Messi, que tem sido um exemplo de profissional. Além de craque de primeira grandeza, um cidadão de comportamento irrepreensível. Mas agora, na decisão da Copa América, minha torcida é pela Colômbia.

Na Euro

Disse ontem que a Espanha parece melhor que a Inglaterra. E minha torcida será pelos espanhóis. Mas, às vezes, em situações assim, quando não há o envolvimento da Seleção Brasileira, mudo de lado no próprio transcorrer do jogo. Basta haver uma marcação injusta. Aí já passo a torcer pelo time injustiçado.

Está difícil

Ferroviário (15º, 11 pontos) e Floresta (16º, 10 pontos) correm risco de rebaixamento. Faltam apenas sete rodadas para terminar a fase classificatória da Série C. Os dois times cearenses não dão sinais de recuperação. Pelo andar da carruagem, se conseguirem permanecer na Série C já será grande coisa.

Esperança

O Iguatu está classificado para a próxima fase da Série D. É o segundo com 24 pontos. O Atlético-CE é o quarto do G-4, com 17 pontos, mas não se garantiu ainda. O Sousa-PB é o quinto, mas também com 17 pontos. Como faltam duas rodadas para terminar a fase de grupos, a indefinição é total. Hoje, o Atlético enfrenta o América-RN em Horizonte.

