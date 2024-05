Leão no embalo do show dado em Recife

Cada jogo tem sua história própria, exclusiva. Mas o resultado de uma partida pode, sim, levar para o jogo seguinte o entusiasmo de um triunfo significativo. É o que se espera do Fortaleza. O adversário de hoje, o Trinidense, tem suas limitações. Mas nem por isso deve ser olhado com desdém. O time é lanterna. É verdade. Entretanto, não custa nada se prevenir contra as zebras que, vez por outra, pintam nos campos de futebol.

Quero acreditar que o tricolor administrará a situação. Saberá dosar as energias, de acordo com o seu objetivo, ou seja, garantir o primeiro lugar do grupo. Se não houver os contratempos que não raro o futebol apresenta, o Fortaleza tem tudo para terminar como líder a fase classificatória da Sula. E daí, claro, obter todas as vantagens que a posição oferece.

A meu juízo, o Leão merece passar à frente com todos os méritos. Ganhar do Boca Juniors no Castelão (4 x 2) e segurá-lo com empate (1 x 1) na lendária Bombonera traduzem muito bem a determinação dos tricolores diante dos grandes desafios.

Pacificação alvinegra

Não estou gostando nem um pouco do que tenho visto nos últimos tempos no Ceará Sporting Club. As divergências internas estão solapando a outrora sólida estrutura do respeitado time de Porabgabussu. Cabe aqui um apelo à consciência dos atuais e dos antigos gestores alvinegros: coloquem o Ceará acima de suas vaidades.

Apelo

Na minha vida de quase 59 anos de atividade profissional, observei um detalhe importante: sempre que o Ceará passou ou passa por turbulências nos relacionamentos superiores, o reflexo em campo acontece com derrotas e fracassos. É hora, pois, de moderação, de pacificação.

A queda

O Ceará foi rebaixado exatamente porque as vaidades pessoais dos dirigentes ficaram acima do interesse do clube. Somente dirigentes bobos imaginam que os jogadores ficam sem saber das coisas más de suas administrações. Time que se divide no alto comando também se divide nas camadas subordinadas. O efeito dominó acontece.

Gramado

Quer queiram, quer não, é no gramado que se sabe se há união em todos os segmentos do clube. Os resultados em campo são o termômetro dos acertos e desacertos do setor diretivo. Portanto, a união é o primeiro passo para o Ceará voltar à Série A nacional. As divergências atuais em Porangabussu só atrapalham.

Vaidade

Está no livro Imitação de Cristo: “Vaidade é buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada.” Está no Eclesiastes, 3,1: “Vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade.” Recado, pois, a quem interessar possa... Cada um coloque a mão na consciência...

