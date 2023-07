Juventude e experiência ganham jogo

Ficou adiado o objetivo do Ceará, que seria, com vitória em Caxias do Sul, colar no G-4. Não deu. Esqueçam o que houve no primeiro tempo. Aliás, não houve. Juventude e Ceará não mostraram nada. Somente na reta final do segundo tempo, aconteceram os lances emocionantes de lado a lado. O jogo ficou mais aberto e corrido. O Ceará soube usar a velocidade de Janderson pela direita e por lá quase saía o gol alvinegro. Janderson cruzou, o zagueiro Danilo Boza cortou para trás. A bola bateu na trave.

No rebote, Nicolas finalizou para boa defesa de Thiago Couto. Foi o melhor momento do Ceará. A poucos minutos do fim, Guto Ferreira colocou sangue novo, a juventude de Erick Pulga. O técnico Thiago Carpini optou por permanecer com o veterano Nenê, de 42 anos de idade. Por ironia do destino, Erick Pulga e Nenê disputaram a bola na área do Ceará. Aí o jovem Pulga pecou pela inexperiência, aplicando um carrinho. O experiente, veterano Nenê, foi ao solo com tudo o que tinha direito: pênalti. Rodrigo Rodrigues fez Juventude 1 a 0. Ganhou o jogo. O Juventude usou a experiência de Nenê para ganhar o jogo. O Ceará quis ganhar com a juventude de Erick Pulga: perdeu. Pagou caro por um lance infeliz.

Acontece

Não queiram sacrificar Erick Pulga pela imprudência cometida. Entrou para atacar, mas o desejo de ajudar o levou a combater num ataque do Juventude. Serve de aprendizado. Ele agora deve ter entendido a razão pela qual um senhor de 42 anos seguiu no jogo até o fim. A juventude tem seu encanto; a experiência, a matreirice. O jovem sabe o caminho; o veterano sabe o atalho.

Não pode

Perder para o Palmeiras no Allianz Parque é um resultado normal. Mas ficou a sensação de que o Leão poderia ter saído de lá com um resultado melhor. Teve a chance de virar com Lucero. Desperdiçou. Teve a chance de virar com Marinho. Desperdiçou. Isso não pode acontecer em jogos dessa magnitude.

Letal

Erros de finalização não são admissíveis em determinadas circunstâncias. O poder letal de uma equipe está exatamente na definição cirúrgica que deve ter. O Fortaleza desperdiçou os dois instantes que teve para mudar a história do jogo. Por isso pagou um preço elevado. O Palmeiras passou por momentos difíceis, mas teve competência na hora de decidir a partida.

Repercussão

A derrota para o Palmeiras trouxe o natural incômodo. Mas muito pior foi a derrota para o Cuiabá. O somatório desses dois insucessos foi que ampliou a repercussão negativa do resultado em São Paulo. A derrota para o Palmeiras passou. Foi admitida. A derrota para o Cuiabá entalou. Ficou engasgada como inaceitável.

Reação

O Cuiabá ganhou moral depois que bateu o Fortaleza em pleno Castelão. Agora ganhou do São Paulo (2 x 1) na Arena Pantanal. Ficou a um ponto do Fortaleza. O Leão tem 23 pontos. O Cuiabá, 22. O próximo jogo do Fortaleza será no Castelão diante do Bragantino. A situação ficou incômoda para o Leão porque, para as pretensões tricolores, passou a ter obrigação de ganhar. Haja pressão!

