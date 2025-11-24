Jogo da 'classificação'

Falta pouco ao Vozão para garantir sua presença na Série A de 2026. O passaporte poderá ser carimbado hoje. A rigor, já deveria ter sido carimbado no jogo diante do Internacional, mas alguns episódios impediram a concretização do feito. Ora, águas passadas não movem moinhos. A vida segue.

O Mirassol faz excelente campanha. Jogando em casa, então, não perdeu um jogo sequer. Já garantiu a sua vaga na Copa Libertadores. Enfim, é a notável surpresa da Série A nacional. Sendo assim, é o favorito absoluto. Mas, como costumo lembrar, ser favorito não é certeza de vitória.

Resta saber até que ponto o esforço extenuante do Vozão na derrota para o Internacional comprometerá a condição física do grupo no desafio de hoje. Houve jogador desabando de cansaço. Muita gente entende que uma coisa nada tem a ver com a outra. Tem sim. E muito.

A esperança de vitória do Ceará está na superação. É notável a aplicação alvinegra, máxime quando o time se vê submetido a todo tipo de pressão, dentro ou fora de casa. Ninguém derrotou o Mirassol no Maião. Mas tudo tem a primeira vez.

Goleadas

O Mirassol tem aprontado poucas e boas. No Estádio Maião, aplicou goleadas incríveis: 4 a 1 no Grêmio, 3 a 0 no Santos, 5 a 1 no Bahia e 3 a 0 no São Paulo. Foram jogos marcantes em que não tomou conhecimento dos adversários. O Ceará precisa ter muito cuidado defensivo, mas com opções de contra-ataque.

Invicto

No confronto com os times cearenses, o Mirassol não perdeu. Na segunda rodada, empatou (1 x 1) com o Fortaleza no Estádio Maio. Depois, aqui no Castelão, derrotou o Ceará (0 x 2) e derrotou o Fortaleza (0 x 1). Mas, como citei no comentário de abertura, tudo tem a primeira vez.

Curiosidade

O artilheiro do Mirassol não é um atacante. Trata-se de Reinaldo, lateral-esquerdo que também atua como meia-esquerda. Ele marcou 12 gols na atual Série A. É um dos destaques da equipe. A defesa do Ceará tem de ficar de olho neste nordestino, natural de Porto Calvo, Alagoas.

Fora

O artilheiro do Ceará, Pedro Raul, está fora. Uma alternativa pode ser a formação do ataque com Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Gosto da forma de atuar do atacante Aylon Darwin Tavella. Um jogador discreto, voluntarioso. Creio que Léo Condé até poderia aproveitá-lo de forma mais amiúde.

Sequência