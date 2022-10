Hoje o Fortaleza mira a Copa Libertadores

O que parecia impossível poderá acontecer hoje no Castelão: o Fortaleza outra vez na briga direta por uma vaga na maior competição das Américas. De lanterna e desacreditado a vencedor e respeitado, eis o tricolor de aço das grandes reviravoltas. Com a derrota do América-MG para o Flamengo, o Leão ganhou passagem direta para lutar pela sétima colocação. Se o Fortaleza confirmar a vitória, assumirá exatamente a posição que hoje é ocupada pelo adversário (7º). Ficará com o mesmo número de pontos (47), mas com uma vitória a mais. Dos quatro desfalques do tricolor, dois pesam mais: Tinga e Sasha. São jogadores que fazem a diferença. Mas o técnico Vojvoda tem boas opções para resolver a questão. Uma das decepções do Fortaleza no atual certame foi justamente diante do Atlético no Mineirão: o Leão estava ganhando por dois gols de diferença, mas tomou uma virada (3 x 2) na reta final da partida. Hoje, as lições aprendidas naquele jogo serão fundamentais para o time não sofrer nova decepção. O Atlético está com a segunda melhor defesa do returno. Mas não terá Hulk, que se recupera de contusão. São boas as possibilidades de vitória tricolor.

Lição

No jogo de ida, o Fortaleza fez 2 a 0 no primeiro tempo. Romarinho foi o autor dos dois gols. O primeiro, um golaço. Na fase final, Pikachu teve uma chance de ouro para marcar o terceiro gol, mas desperdiçou. O inacreditável estava por vir. Em vinte minutos, o Atlético virou para 3 a 2, deixando arrasada a torcida tricolor.

Jogo aéreo

A defesa do Fortaleza deve estar muito atenta. Na virada em Minas, o jogo foi definido nos lançamentos pelo alto na área do Leão, ou seja, no jogo aéreo. Tudo na fase final. Rubens, de cabeça, aos 30 minutos, e Rever, também de cabeça, aos 41 minutos. No gol da virada, Vargas, de cabeça, mandou para o gol: Jussa fez gol contra (3 x 2). Três gols, pelo alto.

Longe

Pikachu e Jussa, que atuaram no Mineirão na virada do Atlético, não estão mais no Leão. Pikachu está no Shimizu S-Pulse, do Japão. O volante Matheus Jussa está no Qatar SC. Jussa foi infeliz quando esteve no Leão: fez o gol contra da vitória do Corinthians sobre o Fortaleza em São Paulo e fez o gol contra da vitória do Atlético-MG no Mineirão. Foi muito azar.

Justa Homenagem

Amanhã, às 19 hs, na Câmara Municipal, o engenheiro José Renato Sátiro Santiago Júnior, receberá o título de Cidadão de Fortaleza, iniciativa do vereador Eudes Bringel. Renato nasceu em São Paulo, mas, como ele diz, com sangue 100% cearense. “Será um grande momento na minha vida”, afirma. Renato é também escritor. Um homem de múltiplos talentos. Sobrinho do ídolo Fernando Sátiro. Parabéns.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil