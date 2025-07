Hércules, inspiração na mitologia grega

O garoto piauiense, de 24 anos, está fazendo a diferença pelo Fluminense na atual Copa do Mundo de Clubes. Seus gols definidores (1 a 0 sobre a Inter de Milão e o da vitória, 2 x 1, sobre o Al-Hilal) o colocaram no patamar superior da competição global. Mais um nordestino, cabra da peste.

A propósito, quem não se lembra do notável feito da judoca piauiense, Sarah de Menezes, ouro na Olimpíada de Londres em 2012? Em 2024, na Olimpíada de Paris, como técnica da equipe feminina de judô, conquistou bronze e ouro. É a única judoca brasileira campeã olímpica como atleta e como técnica.

Hércules e Sarah enfrentaram as dificuldades naturais que os nordestinos enfrentam. Ela chegou ao topo do mundo na sua modalidade. Ele está em busca de um lugar no pódio dos determinados, ou seja, entre os que, pela superação, força, talento, profissionalismo e devoção alcançam as glórias no esporte.

Hércules é de um herói da mitologia grega, conhecido por sua força e bravura. O avião Hércules, C-130, fabricado pela Lockheed, é conhecido pela robustez. Mas o Hércules, do Fluminense, não é apenas força: é também talento para dar e vender.

Desafio

Amanhã, às 16 horas, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Fluminense enfrentará o Chelsea, da Inglaterra, valendo vaga na fase semifinal do Mundial de Clubes. Queira Deus que, mais uma vez, Hércules faça a diferença. Mas, independentemente do resultado, Hércules já deixou na competição a marca de seu talento.

Aprendizado

A passagem de Hércules pelo Fortaleza foi fundamental para o êxito alcançado. Foi no Leão de Aço onde ele amadureceu para o futebol e para a vida. As disputas difíceis da Série A nacional abriram os caminhos para a sua afirmação. A sólida formação familiar e cristã deu a sustentação para o seu sucesso.

Trajetória

O Atlético Cearense foi caminho de dois jogadores que estão confirmando lá fora as qualidades excepcionais demonstradas quando aqui atuaram: Erick Pulga e Hércules. Ambos passaram pelo Atlético. Hércules em 2020. Erick Pulga em 2021. É uma pena que o Atlético tenha sido rebaixado para a Série B cearense em 2024.

Seleção Brasileira

Não é utopia imaginar a presença de Hércules na Seleção Brasileira. O técnico da Canarinho, Carlo Ancelotti, está acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. Está na hora de dar vez a novos valores, principalmente os que demonstram ter personalidade como Hércules.

Além

E vou mais além: também é hora de Erick Pulga ser olhado igualmente com mais atenção pelo treinador da Seleção Brasileira. O processo de renovação é importante. Já está na hora de rever conceitos na convocação. Um olhar mais interno pega bem. Por que sempre priorizar apenas quem está na Europa?