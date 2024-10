Gols da arbitragem para o Palmeiras

Que vergonha! Que falta de pudor! Que incompetência! O Fortaleza foi vítima de uma arbitragem que parecia vestida de verde. Dia em que o árbitro de campo, Ramon Abel (SC-FIFA), e o árbitro do VAR, Pablo Ramon Pinheiro (RN-FIFA), juntaram-se para desfilar trapalhadas no gramado do Allianz Parque.

O Fortaleza fez seus dois gols legítimos, em lances limpos, com Hércules e Moisés. Moisés ainda mandou uma bola na trave. O Palmeiras fez seus dois gols, através de pênaltis criados pela incompetência dos dois árbitros citados. O segundo pênalti, então, foi um descaramento vindo do VAR.

O placar do jogo, sem os dois erros gravíssimos da arbitragem, teria sido vitória tricolor por 2 a 0, embora o Palmeiras tenha sido melhor na maior parte da partida. A arbitragem influiu diretamente no placar. Mais um absurdo que certamente ficará impune, enodoando a já combalida arbitragem nacional.

Duvido que haja erros assim contra os chamados grandes times do país, máxime quando jogam em casa. Os árbitros frouxos sempre decidem a favor dos donos da casa. Foi assim, mais uma vez. Dá nojo citar os nomes desses árbitros.

Lambança

Como é que Pablo Ramon, de Natal, Rio Grande do Norte, que foi até auxiliar do VAR na decisão da Copa América entre Colômbia e Argentina, sai daqui para fazer uma lambança daquela. Viu pênalti no lance em que Pikachu nitidamente protegeu seu rosto, tendo os braços colados ao corpo? Pablo, Pablo, que decepção!

Que coincidência!

Quando os times nordestinos enfrentam os times do Sul e do Sudeste, as arbitragens sempre arranjam pênaltis para beneficiar os times da banda de lá. Que coincidência! Senhores, ninguém que ajuda da arbitragem. O pedido é para que vocês, incompetentes, não atrapalhem.

Acredita Vozão

O Ceará ganhou. Poderia ter sido uma vitória mais folgada. Mas, nesta altura, o importante é somar três pontos. A angústia vai fazer parte até o fim do certame, no dia 24 de novembro. O próximo desafio será domingo, 3 de novembro, diante do Avaí, no Castelão. Na rodada passada, o Avaí ajudou o Ceará ao ganhar do Vila Nova (3 x 0).

A menos

O Novorizontino, atual quarto colocado (57 pontos), tem um jogo a cumprir. Será amanhã, em Campinas, diante do lanterna Guarani. O Ceará tem 54 pontos. Uma vitória do Guarani ajudará muito o Vozão. Se der empate ou vitória do Novorizontino, dificultará demais a chegada do Ceará ao G-4.

Confrontos

O Ceará enfrentará o Avaí (Castelão), Botafogo-SP (fora), América-MG (Castelão) e Guarani (fora). O Mirassol (em casa) enfrentará o Coritiba, o Avaí (fora) e o Operário (fora). O Novorizontino pega o Guarani (fora) e a Chape (fora). Em casa recebe Operário e Paysandu. Fecha, fora, diante do Goiás. Está complicado para todo mundo.