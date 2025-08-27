Goleadas e outras coisas no futebol

Perguntei se o Vitória havia jogado sem goleiro. Não é normal uma goleada de 8 a 0 na principal divisão do futebol brasileiro. Mas acontece. O Flamengo deitou e rolou. Fez o que bem quis. E poderia ter feito mais ainda. Há dias em que tudo dá certo para um lado só.

Não gosto, quando vejo uma goleada assim. Logo me vem à lembrança a maior humilhação já sofrida pela Seleção Brasileira. Alemanha 7 x 1 Brasil. E só não houve uma goleada maior porque os alemães e seus canhões, como diria Chico Buarque de Holanda, puxaram o freio de mão.

No recente Mundial de Clubes, o Bayern de Munique goleou o Auckland City (10 a 0). A goleada, quando tem de acontecer, não escolhe estádio, país, categoria. Acontece. O placar de 10 a 0 está mais para um racha na Pracinha da Gentilândia do que para um TQL Stadium, em Cincinnati. Foi lá o massacre.

É estranho o placar de 8 a 0 no futebol. À FIFA, que cria tanta besteira, eu sugiro mais uma: encerrar o jogo quando um time colocar seis gols de diferença. Seria uma forma de parar os alemães e seus canhões.

Goleiro

Coitado do goleiro em goleadas assim. Cansa de buscar a bola no fundo da rede. É humilhante. Agora lembrei de uma brincadeira do saudoso apresentador Sebastião Belmino. Ele dizia que o goleiro devia jogar de batina, pois só assim não sofreria frango, com a bola passando entre as pernas.

Acaso

Nem sempre uma goleada traduz o acerto definitivo de uma equipe. Pode ser um placar de ocasião. Exemplo recente foi do Vasco. Humilhou o Santos na Vila Belmiro (0 x 6). Uma goleada histórica. E enganosa. Todos pensavam que o Vasco se acertara. Na sequência perdeu para o Juventude (2 x 0) e para o Corinthians (2 x 3).

Humilhações

O Fortaleza também teve seus dias de infortúnio na atual Série A nacional. Na 11ª rodada, no Maracanã, o Flamengo goleou o Fortaleza (5 x 0). Na 19ª rodada, no Castelão, o Fortaleza foi goleado pelo Botafogo (0 x 5). Mas o Leão também goleou. Na 8ª rodada, no PV, o Fortaleza aplicou 5 a 0 no Juventude. Coisas do futebol.

Regularidade

Eu prefiro uma sequência de vitórias simples, bem aplicadas, do que as goleadas. Estas ficam no rol das exceções. As vitórias comuns traduzem melhor a realidade da produção. Não raro, revelam mais a fragilidade do adversário do que os méritos de quem goleou.

Ilusão