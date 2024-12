Futebol cearense nas alturas

O ano de 2024 está caminhando para o fim. Em janeiro, foram feitas algumas projeções pontuais. O Fortaleza está de olho no hexacampeonato estadual, no título da Sula, no título da Copa do Nordeste e chegar ao G-4 da Série A. O Ceará tinha por meta evitar o hexa do Leão, ganhar a Copa do Nordeste e subir para a Série A.