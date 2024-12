Futebol cearense em algum lugar do passado

Houve um sonho: fortalecer a interiorização do futebol cearense. Na década de 1990, o saudoso presidente da FCF, Fares Lopes, quis ampliar a participação interiorana na Série A do estadual. Alcançou avanços significativos. Muitos foram os municípios que chegaram à elite.

Em 1995, seis times do interior disputaram a primeira divisão do Campeonato Cearense: Limoeiro, Guarany de Sobral, Icasa, Itapipoca, Quixadá e Uruburetama. E seis times da capital: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, América, Calouros do Ar e Tiradentes.

Em 1996, o número de representantes do interior foi ampliado. Disputaram a Série A cearense o América de Russas, Limoeiro, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Icasa, Iguatu, Itapipoca, Portuguesa do Crato, Quixadá e Uruburetama. Portanto, a presença de 10 clubes do interior.

Anos depois, participaram Itapajé, Crateús, Boa Viagem, São Benedito, Trairi e Crato. A interiorização parecia viável. O cenário mudou. Hoje, há apenas Cariri e Barbalha.

Motivos

Na medida em que a CBF reduziu as datas para os certames estaduais, tornou-se inviável uma disputa com 16 times. A concorrência de outras competições paralelas, como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, também apertou o calendário dos certames estaduais. A interiorização pifou.

Narrações

Tive a felicidade de narrar muitos jogos direto do interior. Era uma festa. Narrei jogos de Itapipoca, Limoeiro do Norte, Uruburetama, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá, Boa Viagem. Algumas transmissões para a Rádio Verdes Mares e outras para a TV Diário. Era uma festa na cidade. Ainda hoje lamento o fracasso da interiorização.

APCDEC

Na década de 1950 e início da década de 1960, não havia times do interior no Campeonato Cearense. Importante, então, era o “Torneio Intermunicipal”, promovido pela APCDEC (Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará). Muitos atletas do interior foram revelados nesse tipo de competição.

Inacreditável

Hoje, não consigo entender a ausência do Icasa e do Guarani na Série A estadual. Juazeiro do Norte ganhou um estádio moderno, o novo Romeirão. Modernizou o cenário, mas os dois principais times da cidade estão fora da elite. Está tudo esquisito. Icasa e Guarani, pela história, deveriam ter presença obrigatória.

Ausência

Outro absurdo é ver Sobral fora da elite. O Estádio do Junco foi palco de grandes espetáculos de futebol. O Guarany tem título de campeão do Brasil na Série D. Tem história. Hoje, o Guarany está fora da elite. Sobral é uma referência. Uma cidade pujante, bonita e forte. Ausência muito sentida.