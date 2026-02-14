Fortaleza remanescente da era de ouro

Hoje começa a semifinal do Campeonato Cearense de 2026. No PV, às 16:30, Ferroviário x Fortaleza. Teoricamente, o Leão de Aço é o favorito. O Ferroviário, que tem produção bastante irregular, pode surpreender. Há dias em que o Ferrão apronta e faz bonito. Questão é saber qual será a dele hoje.

O Fortaleza ainda tem alguns remanescentes da era de ouro do treinador Vojvoda. Aí estão Brítez, Lucas Sasha e Pochettino. A meu juízo, o Leão passa a ideia de um time mais regular e mais confiante nas suas potencialidades. O Ferroviário, pelo contrário, alterna bons e maus momentos.

Cada jogo tem a sua própria história, desvinculada de tudo o que aconteceu antes. Assim, o Ferroviário pode efetivamente assumir o controle da situação. A experiência do empate na fase classificatória, quando o Ferrão jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos, revela a resiliência do time coral.

O Fortaleza tem maior experiência nas decisões. O Ferroviário precisa saber se impor, sem perder de vista as suas limitações. O favoritismo do Leão não significa vitória certa. É apenas um indicativo. Cabe ao Ferrão a tarefa de neutralizá-lo.

Surpresa

O futebol é um esporte diferente porque, não raro, contraria a natureza das coisas. É por isso que não há como antecipar resultados por maior que seja a diferença técnica entre os contendores. As zebras históricas estão aí para corroborar com o que digo. Chegou a hora de a onça beber água.

Para frente

O técnico do Ferroviário, Nuno Pereira, declarou que o seu time terá uma postura ofensiva. Certamente, tirou conclusões após o empate com o Fortaleza na fase classificatória. Não creio, porém, que adotará um modelo eminentemente ofensivo. Abrir a guarda diante do Fortaleza é assumir riscos maiores.

Outro favorito

O Ceará tem maiores opções do que o seu adversário, o Floresta. É natural que o alvinegro seja tido e havido como o vitorioso. O Vozão andou aplicando algumas goleadas que expuseram a sua superioridade técnica na competição. Não há segredos: é o favorito.

Dois jogos

A disputa da vaga em dois jogos favorece o time de melhor condição técnica. Mesmo que venha a sofrer um revés no jogo de ida, terá amplas possibilidades de recuperação no jogo de volta. Se a decisão fosse em um jogo só, as chances do Floresta seriam mais significativas. Tem o dia da sorte.

Conclusão