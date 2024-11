Fortaleza: o sonho do título e a realidade

Houve um momento em que entendi como viável ver o Fortaleza campeão brasileiro da Série A de 2024. O time estava na liderança, tinha um jogo a menos e ia enfrentar o Botafogo no Engenhão. Era o jogo do título, apesar de o certame ainda estar na 25ª rodada.

Como o jogo do título, se faltavam 13 rodadas para terminar o certame? Claro que ainda restavam muitos jogos, mas uma vitória sobre o Botafogo no Rio daria ao tricolor as forças mental e moral para os desafios seguintes. Lamentavelmente o Fortaleza perdeu (2 x 0).

Mesmo com a derrota, o Fortaleza seguiu na luta pelo título como ainda segue agora. Hoje, porém, as condições são desfavoráveis. O sonho cedeu lugar à nova realidade. Só milagre. O Fortaleza errou quando não colocou prioridade na Série A. A atenção dada às outras competições prejudicou o Leão.

Um dos caminhos para o Fortaleza sagrar-se campeão seria o Botafogo perder seus dois jogos restantes, o Palmeiras perder um dos seus dois jogos restantes. O Inter perder um dos três jogos que lhe faltam e o Fortaleza ganhar suas três últimas partidas.

Matematicamente, o sonho tricolor continua, mas precisa de muitos “milagres”. Resta-lhe a certeza de que, com um pouco mais de ousadia em 2025, poderá sagrar-se campeão da Série A nacional. Sim, ia esquecendo: se os árbitros deixarem...

Favorito

O Botafogo, mais uma vez, está com a mão na taça de campeão da Série A de 2024. A meu juízo, o Botafogo também é favorito ao título de campeão da Copa Libertadores. Resta saber se, em caso de fracasso amanhã, qual será o efeito moral negativo no grupo.

Efeito

A espetacular vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, deu a confiança necessária que lhe faltou no ano passado. Entretanto, se perder a Libertadores, o efeito será exatamente contrário na Série A, onde ainda enfrentará o Internacional, que está no embalo de grandes vitórias, e o São Paulo.

Colocação

O médico Eulino Oliveira, de saudosa memória, foi notável presidente do Ceará. Ele tinha uma colocação incisiva: “O Ceará unido dificilmente é derrotado”. Referia-se a alguns contratempos ocorridos na sua época. Lembrança que faço agora aos novos administradores do Vozão.

Carismático

O mais carismático presidente que o Ceará já teve foi Franzé Moraes. Sabia, como poucos, usar os meios de comunicação. Chamava a torcida de “Meu Baú”. Seguia o estilo de Márcio Braga, que exerceu seis mandatos à frente do Flamengo. Franzé soube ganhar títulos.

Exemplo