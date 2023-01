Fortaleza mira o pentacampeonato cearense

Um ingrediente importante vai promover o certame estadual de 2023: o título de pentacampeão que o Fortaleza deseja colocar no rol de suas conquistas. Ao longo da história, o Leão já tem o tricampeonato estadual de 1926, 1927 e 1928, o tricampeonato estadual de 2003,2004 e 2005, o tetracampeonato estadual de 2007,2008, 2009 e 2010 e o tetracampeonato estadual de 2019, 2020, 2021 e 2022. No momento, o Fortaleza está numa condição privilegiada. Além de se garantir na Série A, alcançou uma vaga na pré-Libertadores. Manteve a estrutura do ano passado e fez boas contratações. Enfim, vai à luta.

Seu principal adversário, o Ceará, experimenta uma fase de transição. Monta uma equipe para a Série B nacional e trabalha com orçamento mais apertado. Isso, porém, não invalida a sua condição de também ser favorito ao título. Aliás, uma das metas do alvinegro é exatamente impedir o tão desejado penta do tricolor. Em 2011, quando o Fortaleza também tentou o penta, o Ceará conquistou o título estadual e acabou com o sonho tricolor. A propósito, o Fortaleza em 2011 sequer chegou à decisão. O Ceará decidiu o título com o Guarani de Juazeiro do Norte.

Valor

Muita gente tenta diminuir a importância dos campeonatos estaduais. Dizem que é inferior aos demais como Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Tudo bem. Mas ninguém quer perder. Lembro da revolta causada, quando da eliminação do Ceará pelo Iguatu no ano passado. Se não valesse nada, a torcida não protestaria.

Terceira via

Ninguém trabalha com a hipótese de uma terceira via capaz de ganhar o título de campeão estadual 2023. É bom frisar que no ano passado, Caucaia foi finalista. Teoricamente, não há como se imaginar mesmo um campeão que não seja o Fortaleza ou o Ceará. São remotas as possibilidades dos demais concorrentes. Mas é bom não esquecer que as zebras existem.

Ferroviário

A terceira força do futebol cearense é o Ferroviário. No momento, porém, há enorme diferença entre as condições financeiras do Ferroviário e as condições financeiras e de elenco do Fortaleza e do Ceará. No caso de título estadual coral em 2023, não seria zebra: seria surpresa. O Ferrão já tem nove títulos estaduais e mantém a boa estrutura na Barra do Ceará.

Vistoria

É interessante que os estádios a serem utilizados no Campeonato Cearense de 2023 já estejam de posse de todos os laudos necessários para o bom e seguro funcionamento. É muito comum entre os cearenses deixar tudo para última hora. O PV está ótimo. Passei lá. Resta saber como estão as demais praças esportivas. Evitem surpresas.

Laboratório

O Campeonato Cearense passou a ser uma espécie de pré-temporada para as demais competições. Não haverá oportunidade melhor para os times que souberem aproveitar melhor a competição, visando aos necessários ajustes de linha. Os acertos terão de ser feitos no correr da competição, o que, aliás, o Ceará não soube fazer no ano passado, tendo sobrado na curva de Iguatu.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil