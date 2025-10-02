Fortaleza em mais uma decisão

Hoje, no Castelão, o novo desafio do Leão: a cada rodada, uma decisão. Logo mais, o São Paulo. Depois Juventude, Vasco da Gama, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Ceará, Grêmio, Bahia, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians e Botafogo. E ainda um jogo atrasado com o Atlético-MG.

O São Paulo é o sétimo colocado. Ainda assim, vive intensa crise. A derrota para o Ceará, na rodada passada, ampliou a insatisfação interna. Sofre pressão por todos os lados. Mesmo com todas as dificuldades, o São Paulo é um dos gigantes do futebol brasileiro. E, como tal, deve ser respeitado.

No Leão, o principal desfalque será a ausência de Bruno Pacheco na ala esquerda. Bruno é um jogador que apoia muito bem. E, não raro, marca belos gols. Sem ele, cai sobremaneira o potencial de ataque do Leão, logo quando o Fortaleza mais precisa de gols para sobreviver.

O Fortaleza terá de fazer 14 jogos até o fim do campeonato. Mas terá de concentrar atenções em um jogo por vez. Não adianta gerar aflição antecipada por jogos seguintes. Hoje, o São Paulo. Pronto. Hoje, não interessa quem virá depois.

Vozão

Animado pela bela vitória diante do São Paulo no Morumbi, o Ceará enfrentará hoje, no Barradão, o Vitória, de Salvador. A campanha do Vozão é muito melhor. O Vitória é o 18º, com 22 pontos, na zona de rebaixamento. Mas aqui vale uma advertência: times em situação de desespero são perigosos.

Exemplo

O Ceará passou por um vexame terrível na 22ª rodada. Em casa, no Castelão, recebeu o Juventude, que estava na zona de rebaixamento. Estava e continua na zona baixa. Resultado: foi surpreendido: perdeu (0 x 1). Seria um jogo de três pontos certos para o Vozão. Os pontos foram para o Juventude. A lição vale para hoje.

Conhecidos

No Vitória, alguns jogadores bem conhecidos do nosso futebol: Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. O veterano atacante cearense Osvaldo atuou pelo próprio Ceará e pelo Fortaleza. O atacante Renato Kayzer há bem pouco tempo esteve no Fortaleza. E o atacante Erick teve ótima passagem pelo Ceará, antes de ser vendido ao São Paulo.

Atualização

Após cada rodada, uma reavaliação geral deve ser feita, máxime com relação à pontuação dos adversários. Na reta final, há uma interdependência muito grande. O time depende de si, mas também depende muito dos resultados dos concorrentes. É uma apreensão permanente.

