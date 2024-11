Fortaleza e Ceará, sonhos e desilusões

Um fim de semana de definições. Não as definições matemáticas, mas as que, pela situação na classificação, dificilmente serão alteradas. O Fortaleza, que encara o Juventude, tem o sonho de chegar à Copa Libertadores pelo caminho direto; o Ceará, de olho nos concorrentes, temendo a desilusão.

A situação alvinegra é delicada. Diante do Avaí, não pode perder nem empatar. E ainda terá de torcer por derrotas do Mirassol e do Sport. Será o único caminho de aproximar-se do G-4. Trabalha, pois, entre a esperança e a desesperança, entre a ilusão e a desilusão.

A esperança do Fortaleza é maior. Há possibilidade de vagas diretas à Libertadores até para um sexto colocado. Dependerá de quem será o vencedor da Copa do Brasil e da Copa Liberadores, que têm na fase final Atlético-MG, Flamengo e Botafogo. O Leão é o terceiro. Margem bem favorável.

Os sonhos fazem parte do futebol. A cada ano, sonhos são realizados e sonhos são desfeitos. As ilusões e desilusões também fazem parte do mesmo cenário. Este fim de semana será fundamental para novas avaliações.

Final

Flamengo e Atlético fazem amanhã, no Maracanã, o primeiro jogo Copa do Brasil de 2024. O jogo de volta será no dia 10 de novembro em Belo Horizonte. A torcida do Fortaleza estará com o Flamengo. Motivo simples: se o Flamengo for campeão, abrirá uma vaga direta a mais para a Libertadores. Quanto mais, melhor.

Tabu

Há ampla vantagem do Fortaleza sobre o Juventude, representando um tabu de 15 anos. Entendo ser melhor o Fortaleza não levar em conta tal tabu. Esquece. Cada jogo vale pelo atual momento. O que passou, passou. O Leão tem de entrar em campo, observando a situação de hoje.

Gols

Apesar de o Juventude estar na zona de rebaixamento (18º, 34 pontos), seu ataque tem dado trabalho nos últimos jogos. Diante do Palmeiras, no Alfredo Jaconi, perdeu (3 x 5), mas marcou três gols. Diante do Flamengo, no Maracanã, perdeu (4 x 2), mas marcou dois gols. Assinalou cinco gols. A defesa do Leão deve ficar muito atenta.

É pizza

Os árbitros Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon, que prejudicaram o Fortaleza no empate (2 x 2) com o Palmeiras no Allianz Parque, vão depor na CPI das Apostas. Também foram afastados pela Comissão de Arbitragem da CBF. Na prática, isso não vai dar em nada. É apenas mais uma pizza. O Leão é que ficou com o prejuízo.

Punição

Se os árbitros sofressem severas punições, dariam mais atenção ao serviço. Seriam mais responsáveis. Como o máximo que acontece é um afastamento insignificante, tudo continua como antes, com o respaldo da própria CBF. Errar diante de tantas repetições do VAR é inadmissível. Cheira mal.