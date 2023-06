Fortaleza e Bahia em caminhos diferentes

O futebol tem situações incríveis que dificultam a análise dos observadores. Agora mesmo, quem é melhor time, o Fortaleza ou o Bahia? Pelos números da Série A nacional, o Fortaleza está bem acima do time baiano, tanto na produção, quanto nos resultados. Exemplo: o Fortaleza é o 9º colocado, com 13 pontos. O Bahia é o 16º colocado, com 7 pontos, mesmo número de pontos do Goiás, que está na zona de rebaixamento. Em outras palavras: enquanto o Leão tem posição que garante vaga na Copa Sul-Americana, o Bahia está lutando para não entrar na zona maldita. É fato.

Entretanto, na Copa do Brasil 2023, o Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras, enquanto o Bahia segue adiante, após eliminar o Santos na Fonte Nova. Dirão, talvez, que o adversário do Fortaleza na Copa do Brasil foi o Palmeiras, reconhecido como o melhor time do Brasil, enquanto o adversário do Bahia foi o Santos, que tem tido apresentações bem irregulares. É verdade. Faz sentido. Vida que segue. No meu entendimento, o Fortaleza tem amplas possibilidades de faturar os três pontos logo mais no Castelão. A própria vitória do Leão sobre o Palmeiras o credencia a um resultado exitoso. São conjecturas. Mas não custa advertir: na Série A não tem jogo fácil.