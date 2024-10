Fortaleza, da casinha da Gentilândia à Libertadores

Hoje, o Leão de Aço está na Série A nacional. E lá em cima. É o terceiro, entre os maiores times do Brasil. Fantástico. Como diz o hino do clube, um Fortaleza cheio de glória e tradição. Impressiona-me o poder de recuperação do Fortaleza. É como fênix: renasce das cinzas.

Na década de 1960, sua sede foi uma casinha alugada, na Rua Júlio César, Gentilândia, pertinho do PV. Casa simples, bem humilde. Hoje, é proprietário de uma bela sede, moderna, com o que há de mais avançado no mundo futebolístico. Uma referência pelo grau de excelência que alcançou.

Em 2009, caiu para a Série C. Foi humilhado. Oito anos no fundo do poço. Hoje, o Fortaleza é destaque nacional. Enveredou também pelas competições internacionais. Passou a ocupar espaços que antes eram privativos dos maiores clubes do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Parabéns, Lion! Sua história é única. Inacreditável. Uma história de superação. Uma história de coragem. Uma história de campeão.