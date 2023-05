Fortaleza como franco atirador

Sempre contestei aquele pênalti que, logo nos primeiros minutos, mudou o rumo da história do jogo Palmeiras 3 x 0 Fortaleza no Allianz Parque. A incompetência do árbitro Wagner Nascimento Magalhães, corroborada pela incompetência dos componentes do VAR, deixou em desvantagem o Fortaleza, que teve de alterar a estratégia montada para enfrentar o Verdão. O Palmeiras não precisa da ajuda da arbitragem.

Hoje, acontece o jogo de volta. O Palmeiras tem ampla vantagem. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras é o dono da bola. É isso, aquilo e aquilo outro. Casa e batiza. Seu treinador, Abel Ferreira, se acha. E se acha no direito de tomar o celular do repórter. Depois, vê a bobagem, pede desculpa. Não é a primeira vez que extrapola. Abel não precisa desses expedientes. É competente, vitorioso. Ao Fortaleza, como disse o comentarista Wilton Bezerra, cabe entrar como franco atirador, ou seja, entrar sem assombros. Encarar como jogo normal e ver o que pode fazer. A situação é quase irreversível. É ampla demais a vantagem alcançada pelo adversário. Aviso ao árbitro e aos componentes do VAR: o Palmeiras não precisa de ajuda.