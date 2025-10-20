Fortaleza a caminho da eliminação
Leia a Coluna desta segunda-feira (20)
Vocês sabem aquele dia em que nada dá certo? A pessoa sai de casa toda arrumada e perfumada. Pisa nas fezes de um cachorro. Quando chega no edifício, local de seu trabalho, uma pane no sistema elétrico desativou todos os elevadores. A sala fica no 19º andar.
Só muita reza para livrar de todos os males. Cedinho, pronto para o café. Água no fogo. Acaba o gás. Quando a pessoa está tomando banho, a empresa suspende o fornecimento d’água. Ao tentar ligar o carro, a bateria arriou. Calçada molhada. O escorrego. O tablet caiu e trincou a tela.
Desde o começo do ano, nada tem dado certo para o Fortaleza. Começou com a pré-temporada nos Estados Unidos. O Santos e o Nacional da Colômbia desistiram de participar da Orlando Cup. Os organizadores improvisaram os adversários lá mesmo nos Estados Unidos. A pré-temporada foi um fiasco.
Vocês sabem aquele dia em que nada dá certo? Pois o Leão multiplicou pelo ano todo. Uma sequência de erros e tropeços. A derrota para o Cruzeiro, no sábado, foi apenas mais um tropeço. Tudo errado no ano todo.
A SAF
Como está a situação da SAF do Fortaleza? A Sociedade Anônima do Clube foi criada em 2023. Como estão as finanças? Os investimentos têm correspondido ou estão abaixo do esperado. Há quem queira investir, tendo menos de 50% das ações? A que ponto isso pode ter influência nos desarranjos da equipe?
Fatores
Há no Fortaleza a necessidade de uma avaliação completa em todos os níveis. Não pode a avaliação ficar restrita ao desempenho em campo. É preciso dimensionar o que está havendo fora das quatro linhas. Até o alto comando deve ser questionado. Terá sido do alto comando o erro de avaliação?
Departamento de futebol
É claro que os componentes do departamento de futebol têm responsabilidade maior. São eles que estão diretamente ligados aos que desenvolvem atividades em campo. Terá havido erro de percepção. Não captaram a tempo os sinais negativos, permitindo chegar ao estágio atual?
Causas
Na aviação, onde convivo há três décadas, costumam dizer que a queda de um avião só acontece com a associação de vários fatores. São desídias que se acumulam e terminam por provocar uma situação mais grave e insustentável. Assim me parece o que está acontecendo com o Fortaleza.
A caminho
O Fortaleza está, a passos largos, indo na direção do despenhadeiro. Quem ainda poderá detê-lo? A cada rodada as chances são mais reduzidas. O time precisa de gols. Entretanto, há 180 minutos e acréscimos não marca um gol sequer. Sem gols fica tudo muito difícil. Está mesmo a caminho da eliminação.