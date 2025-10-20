Fortaleza a caminho da eliminação

Vocês sabem aquele dia em que nada dá certo? A pessoa sai de casa toda arrumada e perfumada. Pisa nas fezes de um cachorro. Quando chega no edifício, local de seu trabalho, uma pane no sistema elétrico desativou todos os elevadores. A sala fica no 19º andar.

Só muita reza para livrar de todos os males. Cedinho, pronto para o café. Água no fogo. Acaba o gás. Quando a pessoa está tomando banho, a empresa suspende o fornecimento d’água. Ao tentar ligar o carro, a bateria arriou. Calçada molhada. O escorrego. O tablet caiu e trincou a tela.

Desde o começo do ano, nada tem dado certo para o Fortaleza. Começou com a pré-temporada nos Estados Unidos. O Santos e o Nacional da Colômbia desistiram de participar da Orlando Cup. Os organizadores improvisaram os adversários lá mesmo nos Estados Unidos. A pré-temporada foi um fiasco.

Vocês sabem aquele dia em que nada dá certo? Pois o Leão multiplicou pelo ano todo. Uma sequência de erros e tropeços. A derrota para o Cruzeiro, no sábado, foi apenas mais um tropeço. Tudo errado no ano todo.

A SAF

Como está a situação da SAF do Fortaleza? A Sociedade Anônima do Clube foi criada em 2023. Como estão as finanças? Os investimentos têm correspondido ou estão abaixo do esperado. Há quem queira investir, tendo menos de 50% das ações? A que ponto isso pode ter influência nos desarranjos da equipe?

Fatores

Há no Fortaleza a necessidade de uma avaliação completa em todos os níveis. Não pode a avaliação ficar restrita ao desempenho em campo. É preciso dimensionar o que está havendo fora das quatro linhas. Até o alto comando deve ser questionado. Terá sido do alto comando o erro de avaliação?

Departamento de futebol

É claro que os componentes do departamento de futebol têm responsabilidade maior. São eles que estão diretamente ligados aos que desenvolvem atividades em campo. Terá havido erro de percepção. Não captaram a tempo os sinais negativos, permitindo chegar ao estágio atual?

Causas

Na aviação, onde convivo há três décadas, costumam dizer que a queda de um avião só acontece com a associação de vários fatores. São desídias que se acumulam e terminam por provocar uma situação mais grave e insustentável. Assim me parece o que está acontecendo com o Fortaleza.

A caminho